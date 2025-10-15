Jön hétvégén az őszi fesztivál Harkányban

Harkányban a hétvégén rendezik meg a hagyományos Herbstfestet, vagyis az őszi sváb ünnepet, amelyre október 18-án kerül sor. A program 17 órakor szentmisével kezdődik a Jézus Szíve katolikus templomban, ahol a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat énekkara működik közre. Ezt követően a Kiss József Művelődési Házban folytatódik az ünnepség, ahol fellépnek a helyi óvoda és iskola növendékei, a Graner Spatzen fúvószenekar, valamint a Szuloki Német Nemzetiségi Egyesület tánccsoportja. A rendezvényt svédasztalos vacsora, sütemények, majd a Platin zenekar bálja és tombolasorsolás zárja. A táncos vacsorán való részvétel támogatójeggyel lehetséges.

