Ho-ho-ho, ez felháborító: októberben beköszöntött a karácsony a pécsi boltok polcain! (GALÉRIA)
Még a halloween-i partik ideje sem jött el, de már csokimikulásoktól hemzsegnek a boltok. A 2025-ös karácsonyi dekorációk már most beszerezhetőek Baranya vármegyében.
Beköszöntött a karácsony, október 1-től elindult a Christmas FM is.
Október közepét sem írjuk még, de már jöhetnek a karácsonyi ajándék ötletek? A pécsi boltok polcain megjelentek a csokimikulások, karácsonyfa díszek, rénszarvasok és egyéb karácsonyi dekorációk. Több üzletben is előbb jött a télapó a kelleténél.
Ez korán jött: beköszöntött a karácsonyi dekorációk kora a boltokban
Idén úgy tűnik, hogy a boltok a szokásosnál is korábban kezdik meg az ünnepi hajszát. Noha a televízióban is mennek már a karácsonyi filmek, az üzletek polcain október közepe előtt megjelenő karácsonyi dekorációk azért sokaknál kiverték a biztosítékot. Több pécsi boltban is jártunk, ahol már elérhetőek a díszek és egyéb csecsebecsék, de már a játékokat is elkezdték kimondottan az ünnepre tematizálni.
A hosszútávú előrejelzés szerint a téli időjárás az idén kedvező lehet, ha fehér karácsonyt szeretnénk, október közepén még nem szeretnénk a havazásra és a télre gondolni. Az emberek még a beöltözős halloween bulikat várják, ám az üzletek már javában próbálnak bennünket rávezetni arra, hogy ne feledkezzünk meg − lehetőleg minél nagyobb értékben − a karácsonyi ajándék vásárlásról.
Karácsonyi ajándék ötletek 2025
Tavaly is igyekeztünk azon olvasóinknak segíteni, akik bizonytalanok voltak abban, hogy mivel lepjék meg szeretteiket, legfőképp a gyerekeket. A REGIO Játék ügyvezető-helyettese, Gyaraki Dávid a 2024-es trendekről és a legnépszerűbb termékekről is beszámolt nekünk.
— Ami általánosságban elmondható, hogy a társasjátékok népszerűsége töretlen, a covid óta minden évben egyre többen egyre többet játszanak, idén pl. a kooperatív jellegű társasok a legkeresettebbek. Másik népszerű kategória a kreatív-fejlesztő típusú játékok.
Konkrét játékban a LEGO örök klasszikus, karácsonykor vásárolnak a legtöbbet belőlük, mert erre az ünnepre időzítik a családok általában a drágább ajándékokat. Nálunk az egyik legnépszerűbb játék a diavetítő, a gyerekeknek szuper élmény, a szülőknek pedig nosztalgikus érzést nyújt - a tévéképernyő helyett remek választás, amikor a szülők, nagyszülők saját szavaikkal keltik életre a meséket.
Elindult a Christmas FM is
Amennyiben szereted a karácsonyi zenék, karácsonyi dalok, énekek sokaságát, úgy érdemes ellátogatnod a Christmas FM-re, amely október 1-től megkezdte az idei sugárzást.
A boltok polcain már karácsony van PécsenFotók: Tóth Dávid