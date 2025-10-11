Ho-ho-ho, ez felháborító: októberben beköszöntött a karácsony a pécsi boltok polcain! (GALÉRIA)

Október közepét sem írjuk még, de már jöhetnek a karácsonyi ajándék ötletek? A pécsi boltok polcain megjelentek a csokimikulások, karácsonyfa díszek, rénszarvasok és egyéb karácsonyi dekorációk. Több üzletben is előbb jött a télapó a kelleténél.

Karácsonyi dekorációk a boltok polcain, egy kicsit korábban a kelleténél.

Ez korán jött: beköszöntött a karácsonyi dekorációk kora a boltokban

Idén úgy tűnik, hogy a boltok a szokásosnál is korábban kezdik meg az ünnepi hajszát. Noha a televízióban is mennek már a karácsonyi filmek, az üzletek polcain október közepe előtt megjelenő karácsonyi dekorációk azért sokaknál kiverték a biztosítékot. Több pécsi boltban is jártunk, ahol már elérhetőek a díszek és egyéb csecsebecsék, de már a játékokat is elkezdték kimondottan az ünnepre tematizálni.

A hosszútávú előrejelzés szerint a téli időjárás az idén kedvező lehet, ha fehér karácsonyt szeretnénk, október közepén még nem szeretnénk a havazásra és a télre gondolni. Az emberek még a beöltözős halloween bulikat várják, ám az üzletek már javában próbálnak bennünket rávezetni arra, hogy ne feledkezzünk meg − lehetőleg minél nagyobb értékben − a karácsonyi ajándék vásárlásról.

Csokimikulások is kaphatóak már, de még nem esik olyan jól, mint decemberben.

Karácsonyi ajándék ötletek 2025

Tavaly is igyekeztünk azon olvasóinknak segíteni, akik bizonytalanok voltak abban, hogy mivel lepjék meg szeretteiket, legfőképp a gyerekeket. A REGIO Játék ügyvezető-helyettese, Gyaraki Dávid a 2024-es trendekről és a legnépszerűbb termékekről is beszámolt nekünk.

— Ami általánosságban elmondható, hogy a társasjátékok népszerűsége töretlen, a covid óta minden évben egyre többen egyre többet játszanak, idén pl. a kooperatív jellegű társasok a legkeresettebbek. Másik népszerű kategória a kreatív-fejlesztő típusú játékok. Konkrét játékban a LEGO örök klasszikus, karácsonykor vásárolnak a legtöbbet belőlük, mert erre az ünnepre időzítik a családok általában a drágább ajándékokat. Nálunk az egyik legnépszerűbb játék a diavetítő, a gyerekeknek szuper élmény, a szülőknek pedig nosztalgikus érzést nyújt - a tévéképernyő helyett remek választás, amikor a szülők, nagyszülők saját szavaikkal keltik életre a meséket.

Elindult a Christmas FM is

Amennyiben szereted a karácsonyi zenék, karácsonyi dalok, énekek sokaságát, úgy érdemes ellátogatnod a Christmas FM-re, amely október 1-től megkezdte az idei sugárzást.