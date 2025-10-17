Karácsonyi élelmiszercsomagra lehet pályázni

A karácsonyi élelmiszercsomag kérelem alapján, a jogosultsági feltételek fennállása esetén igényelhető. A kezdeményezés célja, hogy minden sellyei család méltó módon, gondtalanabb körülmények között készülhessen a karácsonyra.

Támogatásra az a személy jogosult, aki Sellyén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 1000 százalékát, azaz 285 ezer forintot. A támogatás családonként egy fő részére biztosít csomagot.

A kérelmeket november 7-ig lehet benyújtani, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán . A részletekről, illetve a szükséges dokumentumokról az ügyfélszolgálat munkatársai adnak teljes körű tájékoztatást ügyfélfogadási időben.