Karácsonyi élelmiszercsomagra lehet pályázni
Sellye Város Önkormányzata idén is gondol a családokra, az ünnepi időszakban karácsonyi élelmiszercsomaggal szeretnék megkönnyíteni az arra rászorulók számára a készülődést és a megnövekedett kiadásokat.
A karácsonyi élelmiszercsomag kérelem alapján, a jogosultsági feltételek fennállása esetén igényelhető. A kezdeményezés célja, hogy minden sellyei család méltó módon, gondtalanabb körülmények között készülhessen a karácsonyra.
Támogatásra az a személy jogosult, aki Sellyén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 1000 százalékát, azaz 285 ezer forintot. A támogatás családonként egy fő részére biztosít csomagot.
A kérelmeket november 7-ig lehet benyújtani, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán . A részletekről, illetve a szükséges dokumentumokról az ügyfélszolgálat munkatársai adnak teljes körű tájékoztatást ügyfélfogadási időben.