október 17., péntek

Hedvig névnap

17°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Igényelhető

37 perce

Karácsonyi élelmiszercsomagra lehet pályázni

Címkék#Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal#élelmiszercsomag#karácsony

Sellye Város Önkormányzata idén is gondol a családokra, az ünnepi időszakban karácsonyi élelmiszercsomaggal szeretnék megkönnyíteni az arra rászorulók számára a készülődést és a megnövekedett kiadásokat.

Tóth Viktória
Karácsonyi élelmiszercsomagra lehet pályázni

Illusztráció

Fotó: MW

A karácsonyi élelmiszercsomag kérelem alapján, a jogosultsági feltételek fennállása esetén igényelhető. A kezdeményezés célja, hogy minden sellyei család méltó módon, gondtalanabb körülmények között készülhessen a karácsonyra.

Támogatásra az a személy jogosult, aki Sellyén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 1000 százalékát, azaz 285 ezer forintot. A támogatás családonként egy fő részére biztosít csomagot.

A kérelmeket november 7-ig lehet benyújtani, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán . A részletekről, illetve a szükséges dokumentumokról az ügyfélszolgálat munkatársai adnak teljes körű tájékoztatást ügyfélfogadási időben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu