Nem kaszinó, de mégis az: mi volt a Király utcában? (GALÉRIA)

A 19. századi Magyarország társadalmi és kulturális átalakulásának egyik fontos jelensége volt a kaszinómozgalom, amelynek célja a nemzeti műveltség és a társadalmi kapcsolatok fejlesztése volt. A pécsi Nemzeti Casino 1838 végén jött létre, több mint egy évtizeddel Széchenyi István pesti kaszinója után, a helyi elit társasági, kulturális és politikai fórumaként. Tagjai között a város és a vármegye világi és egyházi előkelőségei, nemesek, értelmiségiek és tisztviselők kaptak helyet.

Ez a kaszinó, nem az a kaszinó volt - hamarosan visszakapják a pécsiek

A Casino első székházát 1839-ben vásárolta meg a pécsi Király utca 13. szám alatt. A 10 000 forintos vételárhoz 3 200 forintnyi felújítási költség társult – ez az ezüstalapú valuta értékében mintegy 165 kilogramm ezüstnek felelt meg. Az épület tágas termei alkalmasak voltak a bálok, felolvasóestek és társasági események megtartására. A századfordulóhoz közeledve azonban a tagság igényei és az épület állapota is megújulást kívántak, ezért az egyesület új székház építése mellett döntött. Az 1895-ben elkészült, ma is álló és immár teljes felújításra váró épületet Kirstein Ágoston tervezte, de a költségek mérséklése érdekében Schlauch Imre módosította a terveket – tudhatjuk meg Bősz Attila főlevéltáros (MNL Baranya Megyei Levéltára) kutatásából.

A Casino 1871 és 1900 között vezetett tagdíj könyve a pécsi polgárosodás társadalmi lenyomataként értelmezhető. A kötetben 1021 aláírás található, de a tényleges taglétszám 300–400 fő körül mozgott. A pécsi gazdasági élet számos ismert alakja is megtalálható a könyvben: Zsolnay Miklós, Angster József, ifj. Scholz Antal, Mestrits Jenő, Auber Gyula és mások. A tagok között voltak nemesi származású személyek – például gróf Almásy György és báró Fejérváry Imre –, de a hangsúly ekkor már a polgári státuszra helyeződött.

Ezért nevezték tiszti kaszinónak

A Király utca 13. szám alatti épület későbbi története is tükrözi a 20. század társadalmi változásait. A Nemzeti Casino a második világháború végén megszűnt, helyén 1946-ban a Pécsi Munkás Kaszinó, majd 1962-től a Fegyveres Erők Klubja (FEK) működött. Innen ered az a máig élő tévedés, amely „tiszti kaszinóként” említi az épületet, noha ez a megnevezés egy másik intézményre vonatkozott.