október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bajban vannak

2 órája

Életveszélyessé vált Baranya csodálatos, rejtett ékköve

Címkék#födémszerkezet#mellékoltár#gerenda#hajó#tetőszerkezet

Felújításra készülnek ismét a máriakéméndi kegyhelyen. A kegytemplom életveszélyes, ezért szeptember vége óta zárva tart - a födémszerkezet felújítása a terv szerint idén megkezdődik.

Wald Kata
Életveszélyessé vált Baranya csodálatos, rejtett ékköve

Leszakadt egy gerenda darabja a máriakéméndi Nagyboldogasszony kegytemplom födémszerkezetéből és a templom hajójába zuhant egy hónappal ezelőtt - az életveszély miatt a kegytemplom azóta zárva tart.  Felföldi László megyéspüspök az esetet követően azonnal elrendelte a templom ideiglenes bezárását, mindaddig, míg a födém javítása és teljes körű felújítása el nem készül. A lezárt templomban szeptember 24 óta minden szertartás szünetel, azokat a máriakéméndi Szent Márton templomban tartják meg. A kegyhelyre látogató csoportokat és szállóvendégeket azonban a továbbiakban is fogadják, azaz a kolostor, a zarándokszállás üzemel, de a templom látogatása nem lehetséges.

kegytemplom életveszély gerenda
Szú és gomba tette tönkre a máriakéméndi kegytemplom tetőszerkezetének a gerendáit 

 

Adományokat is várnak a kegytemplom felújításához

Biki Endre templomgondnok legújabb közlése szerint ahhoz, hogy a kegytemplom újra használható legyen, komolyabb anyagi forrásokra van szükség. Ezért a hívek és a kegytemplomot szívügyüknek érzők segítségét kérik. A födém- és fiókgerendák faanyagát gomba-, és rovarkárosítók támadták meg, a korhadt faanyag szilárdságát teljesen elveszítette, további teherbírásra nem alkalmas.

A meglévő anyagi források birtokában most úgy tűnik, hogy egy közepes felújítás lesz lehetséges, vagyis a tönkrement gerendavégek levágásával, pótlásával, egyes gerendák új gerendákkal történő kiváltásával történő megerősítésre, és a vegyszeres kezelés elvégzésére kerül sor. A végleges megoldás a teljes meglévő fafödém elbontása és helyére egy új építése lenne. A nagyjából 100 millió forintos beruházásra azonban egyelőre nincs forrás. A tervek szerint a födém részleges megújítása után minden évben a belső tér egy-egy részét újítanák meg, hiszen a templomi berendezések (mellékoltárok, egyes szobrok, padok, és a padlózat) is rossz állapotban vannak és az orgona felújítására is kellene költeni. 

Cél, hogy a templom felújítása és a födém megerősítése még az idei évben megkezdődjön, a tervezések zajlanak. A templomgondnok felhívásában kéri, hogy akinek lehetősége van, támogassa a máriakéméndi kegytemplom helyreállításának további szakaszait banki átutalással, vagy akár visszaváltható palackok leadásával, amelyek a kerítésen belülre zsákban elhelyezhetők. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu