Életveszélyessé vált Baranya csodálatos, rejtett ékköve

Leszakadt egy gerenda darabja a máriakéméndi Nagyboldogasszony kegytemplom födémszerkezetéből és a templom hajójába zuhant egy hónappal ezelőtt - az életveszély miatt a kegytemplom azóta zárva tart. Felföldi László megyéspüspök az esetet követően azonnal elrendelte a templom ideiglenes bezárását, mindaddig, míg a födém javítása és teljes körű felújítása el nem készül. A lezárt templomban szeptember 24 óta minden szertartás szünetel, azokat a máriakéméndi Szent Márton templomban tartják meg. A kegyhelyre látogató csoportokat és szállóvendégeket azonban a továbbiakban is fogadják, azaz a kolostor, a zarándokszállás üzemel, de a templom látogatása nem lehetséges.

Szú és gomba tette tönkre a máriakéméndi kegytemplom tetőszerkezetének a gerendáit

Adományokat is várnak a kegytemplom felújításához

Biki Endre templomgondnok legújabb közlése szerint ahhoz, hogy a kegytemplom újra használható legyen, komolyabb anyagi forrásokra van szükség. Ezért a hívek és a kegytemplomot szívügyüknek érzők segítségét kérik. A födém- és fiókgerendák faanyagát gomba-, és rovarkárosítók támadták meg, a korhadt faanyag szilárdságát teljesen elveszítette, további teherbírásra nem alkalmas.

A meglévő anyagi források birtokában most úgy tűnik, hogy egy közepes felújítás lesz lehetséges, vagyis a tönkrement gerendavégek levágásával, pótlásával, egyes gerendák új gerendákkal történő kiváltásával történő megerősítésre, és a vegyszeres kezelés elvégzésére kerül sor. A végleges megoldás a teljes meglévő fafödém elbontása és helyére egy új építése lenne. A nagyjából 100 millió forintos beruházásra azonban egyelőre nincs forrás. A tervek szerint a födém részleges megújítása után minden évben a belső tér egy-egy részét újítanák meg, hiszen a templomi berendezések (mellékoltárok, egyes szobrok, padok, és a padlózat) is rossz állapotban vannak és az orgona felújítására is kellene költeni.

Cél, hogy a templom felújítása és a födém megerősítése még az idei évben megkezdődjön, a tervezések zajlanak. A templomgondnok felhívásában kéri, hogy akinek lehetősége van, támogassa a máriakéméndi kegytemplom helyreállításának további szakaszait banki átutalással, vagy akár visszaváltható palackok leadásával, amelyek a kerítésen belülre zsákban elhelyezhetők.