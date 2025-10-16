október 16., csütörtök

Kenyeret a népnek!

1 órája

Minden nap ott találjuk az asztalunkon – de miért ünnepeljük?

Régen áldásnak számított, ha kenyér került az asztalra, ma pedig természetesnek vesszük, hogy bármikor hozzájuthatunk. Október 16-án van a kenyér világnapja, ilyenkor újra eszünkbe juthat, mennyi ember áldozatos munkája áll egyetlen cipó mögött.

Jusztin Levente

A kenyér a világ egyik legősibb és legfontosabb élelmiszere, amely nemcsak testünket táplálja, hanem kultúránk része is. A magyar hagyományban különleges hely illeti meg: augusztus 20-án az új kenyeret meg is szentelik, ezzel is kifejezve, hogy a mindennapi pékáru több egyszerű ételnél – szimbóluma a munkának, az otthonnak és az összetartozásnak. Október 16-án pedig világszerte a kenyér világnapja alkalmából ünnepelhetünk, amelyet a Pékek Világszövetsége 2001-ben hívott életre, hogy felhívja a figyelmet a pékek és molnárok nélkülözhetetlen szerepére.

kenyér világnapja
A kenyér világnapja: október 16-án ünnepeljük, a magyar kultúrában meghatározó szerepet tölt be
Fotó: MW

Mindennapjainkban nehéz lenne elképzelni egy reggelt vagy vacsorát kenyér nélkül. Vásárlásaink során szinte automatikusan kerül a kosarunkba, pedig nem is olyan régen a fehér kenyér volt az egyetlen választás. Az utóbbi években azonban sokat változott a helyzet: egyre többféle lisztből készült termékkel találkozhatunk – a rozsos, tönkölyös, korpás vagy teljes kiőrlésű változatokkal, amelyek az egészségtudatos életmód részévé váltak. Az ételintoleranciák elterjedésével pedig még többen kezdték el keresni a számukra legmegfelelőbb kenyérfajtákat, sőt sokan otthon, saját kezűleg sütik meg a napi pékárut.

Szükségünk van rá, ezért ünnepeljük a kenyér világnapja

Egyre több helyen jelennek meg az úgynevezett gerillapékségek, amelyek kis mennyiségben, de annál nagyobb odafigyeléssel készítik termékeiket. Pécsen is több ilyen pékség működik, ahol a természetes alapanyagok és a kovász használata alapelv. Ezek a műhelyek nem ipari termelésre törekszenek, hanem minőségi, kézműves kenyerek készítésére – és közvetlen kapcsolatot ápolnak vásárlóikkal.

Nem jelentünk konkurenciát a szupermarketek, az ipari mennyiségű péksüteményt gyártók számára

 – mondta egy pécsi, belvárosi pék. 

Minden alapanyagot gondosan ellenőrzünk, és mindegyik kenyerünk kovásszal készül. Ez a fajta gondoskodás az, amivel mi is a vásárlók felé fordulunk.

A kenyér világnapja emlékeztet bennünket arra, hogy egy szelet kenyér mögött ott van a természet, az emberi munka és a hagyomány. Tisztelet illeti mindazokat, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy az asztalunkra kerüljön ez az egyszerű, mégis életet adó élelmiszer.

 

