Keresik a város karácsonyfáit – várják a felajnlásokat

Ehhez most a helyiek segítségét kérik: olyan magánszemélyek és vállalkozások jelentkezését várják, akiknek kertjében vagy telkén olyan fenyőfa áll, amely méltó lehet arra, hogy az ünnepek alatt Siklós karácsonyfájaként – Mária utcában, illetve Máriagyűdön – ragyogjon. Az ideális jelölt körülbelül 8–10 méter magas, inkább terebélyes, mint sudár fa – amelyet tulajdonosa díjmentesen felajánlana a városnak.

Tavaly is gyönyörű adventi díszítés volt Siklóson

Fotó: Györkő Zsombor

A felajánlás után a városgondnokság munkatársai minden szükséges teendőt elvégeznek, a gazdának csupán annyi dolga marad, hogy örömmel figyelje: a korábbi kerti dísz miként válik a közösség karácsonyi jelképévé. Aki úgy érzi, hogy az ő fenyője lehet idén Siklós ünnepi éke, a 30/335-5131-es telefonszámon jelentkezhet.