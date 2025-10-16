október 16., csütörtök

Keresik a város karácsonyfáit – várják a felajnlásokat

Címkék#segítség#fény#Siklós#karácsonyfa#ünnep

Bár még csak ősz van, Siklóson már megkezdődött a készülődés az év legmeghittebb időszakára. A város önkormányzata idén is szeretné, ha az adventi időszakot a megszokott, ünnepi hangulatú fények és impozáns karácsonyfák tennék még varázslatosabbá.

Tóth Viktória

Ehhez most a helyiek segítségét kérik: olyan magánszemélyek és vállalkozások jelentkezését várják, akiknek kertjében vagy telkén olyan fenyőfa áll, amely méltó lehet arra, hogy az ünnepek alatt Siklós karácsonyfájaként – Mária utcában, illetve Máriagyűdön – ragyogjon. Az ideális jelölt körülbelül 8–10 méter magas, inkább terebélyes, mint sudár fa – amelyet tulajdonosa díjmentesen felajánlana a városnak.

Siklós
Tavaly is gyönyörű adventi díszítés volt Siklóson
Fotó: Györkő Zsombor

A felajánlás után a városgondnokság munkatársai minden szükséges teendőt elvégeznek, a gazdának csupán annyi dolga marad, hogy örömmel figyelje: a korábbi kerti dísz miként válik a közösség karácsonyi jelképévé. Aki úgy érzi, hogy az ő fenyője lehet idén Siklós ünnepi éke, a 30/335-5131-es telefonszámon jelentkezhet.

 

