Rengeteg háznál lebonthatják a kerítést, ha nem figyelünk!

Lehet-e következménye annak, ha nem a megfelelő módon építkezünk a saját telkünkön? A kerítésépítés szabályai akár egy településen belül is eltérhetnek, a jogszabály viszont segít eligazodni. Sokan úgy gondolják, hogy a saját telkükön bármit megtehetnek, így egy új kerítés felhúzása sem tűnik különösebb problémának. Érdemes azonban tájékozódni, hogy elkerüljük az építésügyi bírságot.

A kerítésépítés szabályai kapcsán érdemes előre tájékozódni.

Fotó: Havran Zoltán / Forrás: MW

A kerítésépítés szabályai: mivel érdemes kezdeni?

A kerítés egy telekhatárt kijelölő építmény, amelynek megjelenését, magasságát, anyagát és elhelyezését az országos és helyi előírások szabályozzák. Általános építési engedély ugyan nem kell hozzá, de a helyi önkormányzat településképi vagy építési rendelete előírhat bizonyos feltételeket. Például meghatározhatják, milyen magas lehet a kerítés, lehet-e tömör, vagy csak áttört, illetve milyen anyagokat szabad használni. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, a hatóság felszólíthat a módosításra vagy bírságot szabhat ki.

Ha valaki utólag szembesül azzal, hogy a kerítése nem felel meg a szabályoknak, általában lehetősége van fennmaradási engedélyt kérni. Ez azonban időigényes és költséges eljárás, így sokkal egyszerűbb előre tájékozódni.

A legjobb tehát, ha a tervezett építés előtt felkeressük az önkormányzatot, és megkérdezzük, milyen helyi előírások vonatkoznak ránk. Egy rövid utánajárással elkerülhetjük a szomszédokkal való vitákat, a hatósági eljárást és a felesleges kiadásokat.

Különösen oda kell figyelni, ha a kerítés a telekhatáron épül. Ilyenkor a szomszédnak is van beleszólása, hiszen a Polgári Törvénykönyv szerint a határon álló kerítés közös használatban áll. Egyoldalú döntés helyett érdemes előzetesen egyeztetni, hogy elkerüljük a későbbi vitákat. A szomszédos telek megközelítésének akadályozása, vagy egy túl magas, árnyékot vető fal már jogsértő lehet.

A közterülettel határos kerítések esetében még szigorúbbak az előírások. Tilos a járdára vagy útra nyíló kapu, és nem terjeszkedhetünk a közterületre. Egy rossz helyre épített kerítés nemcsak bírságot, hanem bontási kötelezést is vonhat maga után.