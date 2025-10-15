42 perce
Rengeteg háznál lebonthatják a kerítést, ha nem figyelünk!
Nem mindegy, hogy hova, nem mindegy, hogy hogyan. A kerítésépítés szabályait fontos betartani.
Akár bontási kötelezést is kiszabhatnak, a borsos bírság mellett.
Forrás: MW
Lehet-e következménye annak, ha nem a megfelelő módon építkezünk a saját telkünkön? A kerítésépítés szabályai akár egy településen belül is eltérhetnek, a jogszabály viszont segít eligazodni. Sokan úgy gondolják, hogy a saját telkükön bármit megtehetnek, így egy új kerítés felhúzása sem tűnik különösebb problémának. Érdemes azonban tájékozódni, hogy elkerüljük az építésügyi bírságot.
A kerítésépítés szabályai: mivel érdemes kezdeni?
A kerítés egy telekhatárt kijelölő építmény, amelynek megjelenését, magasságát, anyagát és elhelyezését az országos és helyi előírások szabályozzák. Általános építési engedély ugyan nem kell hozzá, de a helyi önkormányzat településképi vagy építési rendelete előírhat bizonyos feltételeket. Például meghatározhatják, milyen magas lehet a kerítés, lehet-e tömör, vagy csak áttört, illetve milyen anyagokat szabad használni. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, a hatóság felszólíthat a módosításra vagy bírságot szabhat ki.
Ha valaki utólag szembesül azzal, hogy a kerítése nem felel meg a szabályoknak, általában lehetősége van fennmaradási engedélyt kérni. Ez azonban időigényes és költséges eljárás, így sokkal egyszerűbb előre tájékozódni.
A legjobb tehát, ha a tervezett építés előtt felkeressük az önkormányzatot, és megkérdezzük, milyen helyi előírások vonatkoznak ránk. Egy rövid utánajárással elkerülhetjük a szomszédokkal való vitákat, a hatósági eljárást és a felesleges kiadásokat.
Különösen oda kell figyelni, ha a kerítés a telekhatáron épül. Ilyenkor a szomszédnak is van beleszólása, hiszen a Polgári Törvénykönyv szerint a határon álló kerítés közös használatban áll. Egyoldalú döntés helyett érdemes előzetesen egyeztetni, hogy elkerüljük a későbbi vitákat. A szomszédos telek megközelítésének akadályozása, vagy egy túl magas, árnyékot vető fal már jogsértő lehet.
A közterülettel határos kerítések esetében még szigorúbbak az előírások. Tilos a járdára vagy útra nyíló kapu, és nem terjeszkedhetünk a közterületre. Egy rossz helyre épített kerítés nemcsak bírságot, hanem bontási kötelezést is vonhat maga után.
Így tettünk mi is – Dr. Lovász Istvánhoz fordultunk kérdéseinkkel a kerítéskészítés szabályai kapcsán.
A kerítés és sövény létesítésére vonatkozóan a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (TÉKA) több szakmai előírást is tartalmaz.
A telek határvonalain – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – kerítés és élősövény létesíthető.
Ha jogszabály vagy hatósági döntés másként nem rendelkezik, a telek kerítés nélkül is használható.
Ha a helyi építési szabályzat a kerítés létesítését kötelezővé teszi, a telek tulajdonosa, kezelője, használója a kerítést a telek homlokvonalán, továbbá az útról nézve a jobb oldali telekhatáron, és az érintett tulajdonosok megállapodásának hiányában a hátsó telekhatárnak a jobb oldali telekhatártól mért fele hosszán köteles megépíteni és fenntartani.
A jegyző azt is elmondta, hogy a kerítést létesítő tulajdonosnak is egyértelmű jogai vannak.
Az elrendelés nélkül létesített kerítést annak tulajdonosa bármikor elbonthatja.
Az előzőekben idézett szakmai szabályain túl figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásait is.
A Ptk. 5:13. § (2) bekezdése szerint a tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga, ami alapján a tulajdonos jogosult saját ingatlanán – az országos és helyi építési előírások betartásával – kerítést (építményt) létesíteni, illetve egyes esetekben erre köteles is.
Ebből eredően előfordulhat, hogy két egymással szomszédos ingatlan tulajdonosai a közös telekhatár mentén a telekhasználatuk jellegének megfelelően külön-külön is létesítenek kerítést a saját telkükön.
Pécs Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2022. (IV.22.) önkormányzati rendelete (PÉSZ) nem tesz kötelezővé kerítés létesítést, de közterületi telekhatáron létesülő ideiglenes kerítés esetén korlátozó előírásokat tartalmaz a kerítés anyagát és magasságát illetően.
Mekkora bírság jár szabálysértés esetén?
A bírság pontos mértékét az építésügyi bírság megállapításáról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet és a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet határozza meg.
A gyakorlatban a következőkre lehet számítani:
- Kisebb szabálytalanság (pl. a kerítés nem felel meg a magassági vagy anyaghasználati előírásoknak): a bírság jellemzően 50 000 – 150 000 Ft között mozog.
- Súlyosabb eset (pl. közterületre épített kerítés, engedély nélkül épült határfal, szomszédos ingatlan használatát akadályozó létesítmény): a bírság 200 000 – 500 000 Ft is lehet.
- Ismételt vagy szándékos jogsértés esetén a bírság akár 1 millió Ft-ot is elérhet, különösen, ha a hatóság bontási kötelezést is elrendel.