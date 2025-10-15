október 15., szerda

Teréz névnap

+18
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mielőtt nekiállsz, érdemes tájékozódni

42 perce

Rengeteg háznál lebonthatják a kerítést, ha nem figyelünk!

Címkék#telekhasználat#önkormányzat#engedély#tulajdonos#jog

Nem mindegy, hogy hova, nem mindegy, hogy hogyan. A kerítésépítés szabályait fontos betartani.

Bama.hu
Rengeteg háznál lebonthatják a kerítést, ha nem figyelünk!

Akár bontási kötelezést is kiszabhatnak, a borsos bírság mellett.

Forrás: MW

Lehet-e következménye annak, ha nem a megfelelő módon építkezünk a saját telkünkön? A kerítésépítés szabályai akár egy településen belül is eltérhetnek, a jogszabály viszont segít eligazodni. Sokan úgy gondolják, hogy a saját telkükön bármit megtehetnek, így egy új kerítés felhúzása sem tűnik különösebb problémának. Érdemes azonban tájékozódni, hogy elkerüljük az építésügyi bírságot

kerítésépítés szabályai
A kerítésépítés szabályai kapcsán érdemes előre tájékozódni.
Fotó: Havran Zoltán / Forrás: MW

A kerítésépítés szabályai: mivel érdemes kezdeni?

A kerítés egy telekhatárt kijelölő építmény, amelynek megjelenését, magasságát, anyagát és elhelyezését az országos és helyi előírások szabályozzák. Általános építési engedély ugyan nem kell hozzá, de a helyi önkormányzat településképi vagy építési rendelete előírhat bizonyos feltételeket. Például meghatározhatják, milyen magas lehet a kerítés, lehet-e tömör, vagy csak áttört, illetve milyen anyagokat szabad használni. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, a hatóság felszólíthat a módosításra vagy bírságot szabhat ki.

Ha valaki utólag szembesül azzal, hogy a kerítése nem felel meg a szabályoknak, általában lehetősége van fennmaradási engedélyt kérni. Ez azonban időigényes és költséges eljárás, így sokkal egyszerűbb előre tájékozódni.

A legjobb tehát, ha a tervezett építés előtt felkeressük az önkormányzatot, és megkérdezzük, milyen helyi előírások vonatkoznak ránk. Egy rövid utánajárással elkerülhetjük a szomszédokkal való vitákat, a hatósági eljárást és a felesleges kiadásokat.

Különösen oda kell figyelni, ha a kerítés a telekhatáron épül. Ilyenkor a szomszédnak is van beleszólása, hiszen a Polgári Törvénykönyv szerint a határon álló kerítés közös használatban áll. Egyoldalú döntés helyett érdemes előzetesen egyeztetni, hogy elkerüljük a későbbi vitákat. A szomszédos telek megközelítésének akadályozása, vagy egy túl magas, árnyékot vető fal már jogsértő lehet.

A közterülettel határos kerítések esetében még szigorúbbak az előírások. Tilos a járdára vagy útra nyíló kapu, és nem terjeszkedhetünk a közterületre. Egy rossz helyre épített kerítés nemcsak bírságot, hanem bontási kötelezést is vonhat maga után.

Így tettünk mi is – Dr. Lovász Istvánhoz fordultunk kérdéseinkkel a kerítéskészítés szabályai kapcsán.

A kerítés és sövény létesítésére vonatkozóan a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (TÉKA) több szakmai előírást is tartalmaz.

A telek határvonalain – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – kerítés és élősövény létesíthető.

Ha jogszabály vagy hatósági döntés másként nem rendelkezik, a telek kerítés nélkül is használható.

Ha a helyi építési szabályzat a kerítés létesítését kötelezővé teszi, a telek tulajdonosa, kezelője, használója a kerítést  a telek homlokvonalán, továbbá az útról nézve a jobb oldali telekhatáron, és  az érintett tulajdonosok megállapodásának hiányában a hátsó telekhatárnak a jobb oldali telekhatártól mért fele hosszán köteles megépíteni és fenntartani.

A jegyző azt is elmondta, hogy a kerítést létesítő tulajdonosnak is egyértelmű jogai vannak.

Az elrendelés nélkül létesített kerítést annak tulajdonosa bármikor elbonthatja.

Az előzőekben idézett szakmai szabályain túl figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásait is.

A Ptk. 5:13. § (2) bekezdése szerint a tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga, ami alapján a tulajdonos jogosult saját ingatlanán – az országos és helyi építési előírások betartásával – kerítést (építményt) létesíteni, illetve egyes esetekben erre köteles is.

Ebből eredően előfordulhat, hogy két egymással szomszédos ingatlan tulajdonosai a közös telekhatár mentén a telekhasználatuk jellegének megfelelően külön-külön is létesítenek kerítést a saját telkükön.

 

Pécs Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2022. (IV.22.) önkormányzati rendelete (PÉSZ) nem tesz kötelezővé kerítés létesítést, de közterületi telekhatáron létesülő ideiglenes kerítés esetén korlátozó előírásokat tartalmaz a kerítés anyagát és magasságát illetően.

Mekkora bírság jár szabálysértés esetén?

A bírság pontos mértékét az építésügyi bírság megállapításáról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet és a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet határozza meg.
A gyakorlatban a következőkre lehet számítani:

  • Kisebb szabálytalanság (pl. a kerítés nem felel meg a magassági vagy anyaghasználati előírásoknak): a bírság jellemzően 50 000 – 150 000 Ft között mozog.
  • Súlyosabb eset (pl. közterületre épített kerítés, engedély nélkül épült határfal, szomszédos ingatlan használatát akadályozó létesítmény): a bírság 200 000 – 500 000 Ft is lehet.
  • Ismételt vagy szándékos jogsértés esetén a bírság akár 1 millió Ft-ot is elérhet, különösen, ha a hatóság bontási kötelezést is elrendel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu