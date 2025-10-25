október 25., szombat

Rotary Ösztöndíj

Két és fél millió forintot osztanak ki a fiatalok között

Címkék#Pécsi Rotary Club#pontérték#sport#diák#mezőny

Kaszás Endre

Idén ötödször került sor a Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat meghirdetésére, négy kategóriában: a művészetek, a sport, a szakmai ismeretek és a tudomány területén. A pályázatokban a diákoknak be kellett mutatniuk, hogy mely területen mutatnak fel kiválóságot, mire kívánják felhasználni az igényelt támogatási összeget, valamint mennyire tekinthetők szociálisan rászorultnak. A pályázatokat a tanárok, edzők, szakmai felügyelők ajánlásaival kiegészítve kellett benyújtaniuk. Idén rekord számú, összesen 66 db pályázat érkezett be.

A Rotary Ösztöndíj Program idei győzteseinek mezőnye
Fotó: MW / Forrás:  MW

Az Értékelő Bizottság tagjai által adott pontértékek átlagának figyelembevételével a Pécsi Rotary Club összesen 23 pécsi középiskolás diák pályázatát tudta támogatásban részesíteni, összesen 2.500.000 Ft értékben. A megítélt ösztöndíjak 50 000 és 200 000 Ft között változnak, ezen összegeket a Pécsi Rotary Club Alapítvány havi 50.000 Ft-os ösztöndíj összegek formájában folyósítja a támogatott diákoknak.

 

