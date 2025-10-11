október 11., szombat

Brigitta névnap

17°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Remek kiállítás nyílt Pécsen

1 órája

„A grund a miénk!” – hangzik Molnár Ferenc klasszikusa, és most a meszesis diákoké lett a Körbirodalom!

Címkék#Pécsi Művészeti Gimnázium#A Pál utcai fiúk#Molnár Ferenc

Kultúra és értékteremtés Pécsen. November elejéig látogatható a kiállítás.

Tóth Dávid

2025. október 7-én különleges kiállítás nyílt a Körbirodalom Gyermekkönyvtárban: a Pécsi Meszesi Általános Iskola Pál utcai fiúk projektjének legizgalmasabb alkotásait láthatják az érdeklődők. 

pál utcai fiúk kiállítás
A kiállítás a projektorientált oktatásnak köszönhetően jött létre, a meszesi diákok szorgalmas munkájával.

Pál utcai fiúk kiállítás nyílt, egy pécsi iskola jóvoltából

A kiállítást Telek Sámuel, a Pécsi Művészeti Gimnázium végzős dráma tagozatos diákja nyitotta meg, nem véletlenül − ő alakítja Nemecsek Ernőt a Pécsi Nemzeti Színház frissen bemutatott A Pál utcai fiúk előadásában. 

„A Pécsi Meszesi Általános Iskolában immár 25 éve alkalmazzák a projektorientált oktatást, amelynek lényege, hogy egy központi témát több tantárgy bevonásával dolgoznak fel a tanulók. Az ötödik évfolyam számára hagyománnyá vált a második félév kötelező olvasmányát, Molnár Ferenc klasszikus regényét, A Pál utcai fiúkat nemcsak elolvassák, hanem egy komplex, tantárgyakon átívelő projekt keretében dolgozzák fel” − árulta el Pappné Kercsó Szilvia, az iskola pedagógusa.

Aki ellátogat a kiállításra, bepillanthat a projekt teljes folyamatába: láthatja hogyan kapcsolódnak a különböző tantárgyak a regényhez, milyen kreatív produktumok – makettek, lapbookok, portfóliók, illusztrációk – születnek, és milyen színes, közösségi élményeket nyújtanak az iskolán kívüli programok és projektzárók.

A diákok munkáiból sugárzik a lelkesedés, az együttműködés öröme és a kreatív energiák sokfélesége – mindaz, ami a Meszesi Általános Iskola oktatási szemléletét évek óta jellemzi.

A kiállítás 2025. november 4-ig tekinthető meg a Körbirodalom Gyermekkönyvtárban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu