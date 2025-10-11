„A grund a miénk!” – hangzik Molnár Ferenc klasszikusa, és most a meszesis diákoké lett a Körbirodalom!

2025. október 7-én különleges kiállítás nyílt a Körbirodalom Gyermekkönyvtárban: a Pécsi Meszesi Általános Iskola Pál utcai fiúk projektjének legizgalmasabb alkotásait láthatják az érdeklődők.

A kiállítás a projektorientált oktatásnak köszönhetően jött létre, a meszesi diákok szorgalmas munkájával.

A kiállítást Telek Sámuel, a Pécsi Művészeti Gimnázium végzős dráma tagozatos diákja nyitotta meg, nem véletlenül − ő alakítja Nemecsek Ernőt a Pécsi Nemzeti Színház frissen bemutatott A Pál utcai fiúk előadásában.

„A Pécsi Meszesi Általános Iskolában immár 25 éve alkalmazzák a projektorientált oktatást, amelynek lényege, hogy egy központi témát több tantárgy bevonásával dolgoznak fel a tanulók. Az ötödik évfolyam számára hagyománnyá vált a második félév kötelező olvasmányát, Molnár Ferenc klasszikus regényét, A Pál utcai fiúkat nemcsak elolvassák, hanem egy komplex, tantárgyakon átívelő projekt keretében dolgozzák fel” − árulta el Pappné Kercsó Szilvia, az iskola pedagógusa.

Aki ellátogat a kiállításra, bepillanthat a projekt teljes folyamatába: láthatja hogyan kapcsolódnak a különböző tantárgyak a regényhez, milyen kreatív produktumok – makettek, lapbookok, portfóliók, illusztrációk – születnek, és milyen színes, közösségi élményeket nyújtanak az iskolán kívüli programok és projektzárók.

A diákok munkáiból sugárzik a lelkesedés, az együttműködés öröme és a kreatív energiák sokfélesége – mindaz, ami a Meszesi Általános Iskola oktatási szemléletét évek óta jellemzi.

A kiállítás 2025. november 4-ig tekinthető meg a Körbirodalom Gyermekkönyvtárban.