Kiderült, hol nem lesz áram Baranyában az őszi szünet alatt

Az őszi szünet idején a lehető legkevesebb ügyfelet érintik a tervezett áramszünetek Baranya vármegyében – közölte az E.ON Hungária Csoport.

A vállalatcsoport hetek óta dolgozik azon, hogy a családok számára kiemelt időszakban csak a halaszthatatlan, sürgős munkálatokat végezze el.

A megyében Komló, Szederkény, Olasz és Pécs településeken várhatók karbantartási munkák, amelyek összesen alig ezer ügyfelet érintenek. Az érintetteket az E.ON előzetesen értesítette. Szinte minden esetben oktatási intézményhez kapcsolódó beavatkozásokról van szó, amelyeket kifejezetten a tanítási szünet idejére ütemeztek, hogy ne zavarják a tanórákat.

A vállalat szerint a fejlesztések után stabilabb, biztonságosabb és megbízhatóbb lesz az áramellátás. A karbantartási munkákat jellemzően 8 és 16 óra között végzik, de ha a szakemberek a tervezettnél gyorsabban végeznek, a szolgáltatást azonnal visszakapcsolják.

 

