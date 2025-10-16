október 16., csütörtök

Népes mezőnyben vitézkedtek

1 órája

Kiemelkedő eredményeket értek el a Gandhisok az országos versenyen

Címkék#kiállítás#Gandhi Gimnázium Fotóklubja#verseny

Bama.hu
Kiemelkedő eredményeket értek el a Gandhisok az országos versenyen

Remekül teljesítettek a pécsiek.

Forrás: Facebook/Gandhi Fotóklub

Fotó: HAMORI Vilmos

Az idei, immár 47. Országos Diákfotó-pályázat rendkívül nagy érdeklődést váltott ki: az ország minden részéből érkeztek nevezések. Összesen 87 iskola – köztük 35 általános és 43 középiskola – regisztrált a versenyre, a diákok pedig 1037 fotót töltöttek fel a pályázati felületre.

A szakmai zsűri ezek közül 88 képet válogatott be a kiállítás anyagába, és 18 egyéni, valamint 18 iskolai közösségi díjat ítélt oda a legjobb alkotóknak.

Kiemelkedő eredményt ért el a pécsi Gandhi Gimnázium Fotóklubja, amely a Középiskola – Fekete-fehér kategóriában második helyezést szerzett. A klub ezzel olyan, fotózást művészeti órák keretében, magasabb óraszámban oktató intézményeket is maga mögé utasított, amelyek az ország élvonalába tartoznak a vizuális nevelés terén. Gyenis Boglárka fotója pedig beválogatásra került a kiállításra kerülő alkotások közé.

A siker különösen értékes, hiszen a Gandhi Gimnázium Fotóklubja szakköri keretek között, lelkes diákok és pedagógusok közös munkájával érte el ezt az eredményt.

Lángh Gábor fotóművész AbsztrAkt c. kiállítása megtekinthető a Civil Közösségek Házában

Fotók: Sándor Judit

 

 

