2 órája
Egy igazi anakonda: félelmetes kígyót fotóztak Mohácson
Az állatfotók között találtunk érdekességeket. Martin szerencsére nem az az ijedős fajta, igaz, nem is egy mérges kígyó került az útjába.
A napokban készítettünk egy remek összeállítást egy mohácsi fotós, Laczkó Martin állatfotóiból. Kis kulisszatitok, hogy Martin nem csupán azt a 15 fotót juttatta el lapunkhoz, amelyekről már kikerült egy galéria, így várható majd egy következő rész is. Akadnak azonban olyan gyöngyszemek, amelyek külön cikket érdemelnek, ilyen például az a gyönyörű kígyó, amelyet a Duna-parton örökített meg. Elsőre azt hihetnénk, hogy egy mérges kígyó „járja” Mohácsot, ám nem kell megijedni, csak egy ártalmatlan siklóról van szó, melynek külseje bizony gyakran félelmet kelt azokban, akik találkoznak vele.
Ritkák a mérges kígyó észlelések
Rengeteg gyönyörű kígyó él Baranya vármegyében, legtöbbjük azonban ártalmatlan sikló, nem keresztes, vagy rákosi vipera, még ha küllemre elsőre vannak is hasonlóságok a két hüllő között. A közelmúltban Kozármislenyben sikerült egy arra járónak a futópályán megörökíteni egy gyönyörű erdei siklót, aki lábak nélkül használta a rekortánt.
Minden sikló kígyó, de nem minden kígyó sikló
Természetesen a kígyók között is rengeteg alfaj létezik, viperák, boák, amelyekről tudjuk, hogy akadnak köztük veszélyes fajták is, de vajon a siklók között is akadnak olyan egyedek, melyektől tartanunk kell? Szerencsére Magyarországon leggyakrabban előforduló fajták pl.: vízisikló, rézsikló, kockás sikló, erdei sikló semmi veszélyt nem jelentenek, ám a velük való találkozás ennek ellenére is félelmet kelt az emberben.