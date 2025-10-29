Egy igazi anakonda: félelmetes kígyót fotóztak Mohácson

A napokban készítettünk egy remek összeállítást egy mohácsi fotós, Laczkó Martin állatfotóiból. Kis kulisszatitok, hogy Martin nem csupán azt a 15 fotót juttatta el lapunkhoz, amelyekről már kikerült egy galéria, így várható majd egy következő rész is. Akadnak azonban olyan gyöngyszemek, amelyek külön cikket érdemelnek, ilyen például az a gyönyörű kígyó, amelyet a Duna-parton örökített meg. Elsőre azt hihetnénk, hogy egy mérges kígyó „járja” Mohácsot, ám nem kell megijedni, csak egy ártalmatlan siklóról van szó, melynek külseje bizony gyakran félelmet kelt azokban, akik találkoznak vele.

Nem mérges kígyó járja Baranyát, hiába viseli a rákosi vipera egyes ismertetőjegyeit ez a gyönyörű rézsikló. Fotó: Laczkó Martin

Ritkák a mérges kígyó észlelések

Rengeteg gyönyörű kígyó él Baranya vármegyében, legtöbbjük azonban ártalmatlan sikló, nem keresztes, vagy rákosi vipera, még ha küllemre elsőre vannak is hasonlóságok a két hüllő között. A közelmúltban Kozármislenyben sikerült egy arra járónak a futópályán megörökíteni egy gyönyörű erdei siklót, aki lábak nélkül használta a rekortánt.