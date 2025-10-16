Dermesztő: kígyók kígyóznak Baranyában (VIDEÓ)

Az elmúlt időszakban jócskán megnőtt a kígyó észlelések száma Baranya vármegyében, szerencsére azonban nem mérges kígyók járják a régiót, ám laikus szemmel az embereknek elsőre nem az jut eszükbe, hogy egy ártalmatlan siklóról van szó.

A mérges kígyók szerencsére nem kedvelik Baranyát. Forrás: Olvasói videó

Mérges kígyók Magyarországon? Ez nem egy keresztes vipera

A közelmúltban készítettünk egy összefoglalót arról, hogy megszaporodtak a kígyók, siklók Baranyában. Akadt köztük olyan is, amely nagy riadalmat keltett: a Magyarországon megtalálható siklók kinézete ugyanis gyakran megtévesztő, előfordul, hogy egy rézsiklót rákosi viperaként azonosítanak – főleg, ha az a konyhában mászik elő.