Félelmetes látvány

1 órája

Dermesztő: kígyók kígyóznak Baranyában (VIDEÓ)

Ritkán látható ennyire közelről ilyen faj Baranya vármegyében. Nem mérges kígyók, de jobb nem háborgatni őket.

Bama.hu
Dermesztő: kígyók kígyóznak Baranyában (VIDEÓ)

Félelmetes, de gyönyörű erdei sikló tűnt fel Kozármislenyben.

Forrás: Olvasói videó

Az elmúlt időszakban jócskán megnőtt a kígyó észlelések száma Baranya vármegyében, szerencsére azonban nem mérges kígyók járják a régiót, ám laikus szemmel az embereknek elsőre nem az jut eszükbe, hogy egy ártalmatlan siklóról van szó.

mérges kígyók
A mérges kígyók szerencsére nem kedvelik Baranyát. Forrás: Olvasói videó

Mérges kígyók Magyarországon? Ez nem egy keresztes vipera

A közelmúltban készítettünk egy összefoglalót arról, hogy megszaporodtak a kígyók, siklók Baranyában. Akadt köztük olyan is, amely nagy riadalmat keltett: a Magyarországon megtalálható siklók kinézete ugyanis gyakran megtévesztő, előfordul, hogy egy rézsiklót rákosi viperaként azonosítanak – főleg, ha az a konyhában mászik elő. 

De akadt egy Temus csomagra ragadt, valamiféle kínai mérges kígyónak titulált hüllő is, melyről végül kiderült, hogy szintén egy siklóról van szó.

Olvasónk ezúttal Kozármislenyben kapott lencsvégre egy gyönyörű erdei siklót, amely láb nélkül használta a futópályát – a rekortán viszont nem tetszett neki túlságosan, ezért hamar elillant. 

