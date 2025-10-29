53 perce
Kik voltak megint ott a pécsi Városházán?
Forrás: MW
Újabb közös egyeztetést tartottak a pécsi városvezetés tagjai és a jelenlévő megválasztott képviselők a november 6-i közgyűlés előterjesztéseiről. A tanácskozáson – a szünet miatt – ezúttal kisebb létszámban vettek részt a képviselők, ám a megbeszélések így is eredményesen zajlottak.
A találkozó célja, hogy a közgyűlés elé kerülő döntéseket előzetesen megvitassák, a különböző álláspontokat közelítsék, és ahol lehetséges, konszenzusra jussanak. A városvezetés hangsúlyozta: a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően továbbra is azon dolgoznak, hogy a közgyűlés munkáját előkészítsék. A jobboldal által szorgalmazott rendszeres egyeztetések célja, hogy a közgyűlés munkája a város és a pécsiek érdekeit szolgálja, felesleges viták és politikai ellentétek nélkül.