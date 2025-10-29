október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eredményesen

53 perce

Kik voltak megint ott a pécsi Városházán?

Címkék#Városháza#munka#jobboldal#vita

Bóka Máté Ciprián
Kik voltak megint ott a pécsi Városházán?

Forrás: MW

Újabb közös egyeztetést tartottak a pécsi városvezetés tagjai és a jelenlévő megválasztott képviselők a november 6-i közgyűlés előterjesztéseiről. A tanácskozáson – a szünet miatt – ezúttal kisebb létszámban vettek részt a képviselők, ám a megbeszélések így is eredményesen zajlottak. 

A találkozó célja, hogy a közgyűlés elé kerülő döntéseket előzetesen megvitassák, a különböző álláspontokat közelítsék, és ahol lehetséges, konszenzusra jussanak. A városvezetés hangsúlyozta: a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően továbbra is azon dolgoznak, hogy a közgyűlés munkáját előkészítsék. A jobboldal által szorgalmazott rendszeres egyeztetések célja, hogy a közgyűlés munkája a város és a pécsiek érdekeit szolgálja, felesleges viták és politikai ellentétek nélkül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu