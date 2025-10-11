október 11., szombat

Kilenc településen 27 szociális bérlakást adnak ki rászorulóknak Baranyában

Baranyában 27 bérlakás létesül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó települések (Fete) programjának részeként - közölte a szervezet. 

A szeretetszolgálat Baranya vármegyében 9 településen - Hiricsen, Siklóson, Versenden, Cserdiben, Dencsházán, Pécsen, Siklósnagyfalun, Csányoszrón és Komlón - alakít ki bérleményeket, jelenleg a beruházások előkészítése zajlik.

A más településeken már beköltözött bérlők döntő többsége munkaviszonnyal rendelkező alkalmazott, kisebb részük közfoglalkoztatásban áll vagy alkalmi munkával kiegészített rendszeres jövedelemből él. A családok öt évig maradhatnak az ingatlanban. Ez idő alatt megerősödhetnek, és megtehetik a következő lépést egy önálló albérletbe vagy saját ingatlanba költözéshez, amihez ugyancsak segítséget nyújt a program.

 

