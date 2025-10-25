Kilencven éve indult minden – különleges ünnepre készül a Pálos templom!

Ünnepre készül a Pálos templom. Kilencven évvel ezelőtt, 1935. november 3-án volt a Pálos templom alapkőletétele - erről a jeles évfordulóról a templom búcsúünnepének a keretében, november 9-én, vasárnap este 18 órakor kezdődő szentmisében emlékeznek meg, adta hírül a Magyar Pálos Rend. Közlésük szerint az ünnepi szentmisét Puskás Antal pálos tartományfőnök atya mutatja be, melynek a végén a templomot építtető Zembrzuski Mihály pálos házfőnök atya, a tervező Weichinger Károly és a kivitelező Marsay Andor tiszteletére készített emléktáblát Bíró László püspök atya áldja majd meg. - Sok szeretettel várják a híveket erre a kerek évfordulóra - hangsúlyozta felhívásában a Magyra Pálos Rend.