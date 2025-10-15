Kinyitnak a pincék: erre készülnek Márton-nap alkalmából!

Novemberben ismét megrendezik a népszerű Márton-napi Pincejárást Palkonyán, ahol az újbor ünnepét két egymást követő szombaton, november 8-án és 15-én kóstolókkal és jó hangulattal ünnepelhetik a látogatók. A Mokos Pincészettől induló, vezetett túra során öt helyi borászat – köztük a Haraszti, Németh & Németh és Blázsovics pincék – kínálják friss tételeiket házias borkorcsolyákkal. A program előzetes regisztrációhoz kötött, a részvételi díj 14 900 forinttól indul. A pincejárás után a vendégek külön foglalható libavacsorákkal zárhatják a napot, többek között a Palkonyha, a Beck’s Borveranda és a Vaj Bisztró kínálatában.

