Komoly ellenőrzést tartottak az ormánsági településen

Mint arról a DDVIZIG a közösségi oldalán beszámolt, pénteken – a bejárások zárónapján – a szakbizottság a Sellyei Szakaszmérnökség területén végzett felülvizsgálatot. A bejárás során a drávai védvonal mentén lévő gátőrházak, azok védelmi raktárai, valamint a drávaszabolcsi központi védelmi raktárnak az ellenőrzése történt.

A nap folyamán a szakbizottság megállapította, hogy az épületek állapota a folyamatos karbantartásnak köszönhetően kiváló. A védelmi készletek és eszközök mindenhol rendelkezésre állnak, tárolásuk szabályszerűen zajlik.

A tapasztalatokról jegyzőkönyvek készültek, melyben a bizottság tagjai az általuk javasolt kisebb beavatkozásokat is meghatározták, melyeket a jövő év során kell megvalósítani.