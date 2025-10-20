2 órája
Komoly ellenőrzést tartottak az ormánsági településen
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) a napokban tartotta a védelmi anyagok, eszközök ellenőrzését és a telephelyek bejárását a Sellyei Szakaszmérnökség területén.
Mint arról a DDVIZIG a közösségi oldalán beszámolt, pénteken – a bejárások zárónapján – a szakbizottság a Sellyei Szakaszmérnökség területén végzett felülvizsgálatot. A bejárás során a drávai védvonal mentén lévő gátőrházak, azok védelmi raktárai, valamint a drávaszabolcsi központi védelmi raktárnak az ellenőrzése történt.
A nap folyamán a szakbizottság megállapította, hogy az épületek állapota a folyamatos karbantartásnak köszönhetően kiváló. A védelmi készletek és eszközök mindenhol rendelkezésre állnak, tárolásuk szabályszerűen zajlik.
A tapasztalatokról jegyzőkönyvek készültek, melyben a bizottság tagjai az általuk javasolt kisebb beavatkozásokat is meghatározták, melyeket a jövő év során kell megvalósítani.