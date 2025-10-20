október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzőkönyvek készültek

2 órája

Komoly ellenőrzést tartottak az ormánsági településen

Címkék#szakbizottság#védvonal#DDVIZIG#telephely

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) a napokban tartotta a védelmi anyagok, eszközök ellenőrzését és a telephelyek bejárását a Sellyei Szakaszmérnökség területén.

Bama.hu
Komoly ellenőrzést tartottak az ormánsági településen

Mint arról a DDVIZIG a közösségi oldalán beszámolt, pénteken – a bejárások zárónapján – a szakbizottság a Sellyei Szakaszmérnökség területén végzett felülvizsgálatot. A bejárás során a drávai védvonal mentén lévő gátőrházak, azok védelmi raktárai, valamint a drávaszabolcsi központi védelmi raktárnak az ellenőrzése történt.

A nap folyamán a szakbizottság megállapította, hogy az épületek állapota a folyamatos karbantartásnak köszönhetően kiváló. A védelmi készletek és eszközök mindenhol rendelkezésre állnak, tárolásuk szabályszerűen zajlik.

A tapasztalatokról jegyzőkönyvek készültek, melyben a bizottság tagjai az általuk javasolt kisebb beavatkozásokat is meghatározták, melyeket a jövő év során kell megvalósítani. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu