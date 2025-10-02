október 2., csütörtök

Megszólalt egy háziorvos

2 órája

Figyelem! Ismét terjed a koronavírus Baranyában!

Címkék#tapasztalat#covid#belgyógyász#háziorvos#szakember

Az elmúlt hetekben megszaporodott a felsőlégúti panaszokkal orvoshoz fordulók száma Baranyában. Torokfájás, láz, köhögés – a tünetek sokszor összetéveszthetőek az influenzával vagy egy egyszerű megfázással. Dr. Szabó András pécsi belgyógyász, háziorvos szerint azonban a tapasztalat egyértelmű: a tesztek alapján szinte minden második ilyen beteg koronavírus-fertőzött. Így tehát újra itt a koronavírus járvány.

Tóth Viktória

Ahogy arról korábban, a koronavírus-járvány első hullámaiban a kutatók is nyilatkoztak, a covid valóban velünk maradt. Időről időre fellángol a járvány, és most is egy ilyen hullámot élünk. De vajon mikor forduljunk orvoshoz? A hírportálunknak nyilatkozó szakember szerint ha valakinél a nátha, influenza vagy a covid tünetei már kialakultak akkor lázcsillapítók, gyulladáscsökkentők, torokfertőtlenítők vagy köptetők alkalmazása lehet megoldás. Ha azonban sárgászöld váladék jelenik meg az orrban vagy a köpetben, akkor mindenképpen keressük fel a háziorvost, mert szükség lehet antibiotikumra.

Terjed a koronavírus járvány, háziorvos vizsgálja a betegeket
Terjed a koronavírus járvány, háziorvos vizsgálja a betegeket (illusztráció)
Fotó: MW

Mit tehetünk a megelőzésért?

A háziorvos szerint ebben az időszakban különösen fontos a szervezet védekezőképességének erősítése. Milyen vitaminokat érdemes szedni?

– A magyar populációnak majdnem minden második tagja D-vitamin hiányos. Ennek pótlása a csontritkulás megelőzése miatt is fontos, valamint az immunrendszer jó működése érdekében is elengedhetetlen az ősz-téli időszakban. Érdemes tehát vitaminokat szedni, főként D-vitamint, valamint minél többet a szabad levegőn mozogni – hangsúlyozta dr. Szabó András.

A koronavírus mellett az influenza is fenyeget, ezért a szakember kiemelten javasolja a védőoltást.

– Általában november második felében kezdjük oltani a pácienseket. A legjobb, ha novemberben, decemberben, vagy január elején beadatjuk az oltást, hiszen január végén, februárban szokott tetőzni az influenzaszezon – mondta. Hozzátette: az influenza elleni védőoltás komponenseit minden évben megújítják az uralkodó influenza törzsek mentén. Általában a 3 komponensű védőoltás az, ami hozzáférhető ingyenesen. A kismamáknak, súlyos, leromlott, immunrendszerű vagy daganatos. betegeknek pedig 4 komponensű oltóanyagot szokták adni. A háziorvos új covid-vakcináról egyelőre nem tud, csak annyit, hogy fejlesztés alatt áll.

Koronavírus járvány idején fontos a vitaminpótlás
Koronavírus járvány idején fontos a vitaminpótlás
Fotó: Rákóczy Ádám

Az orvos szerint nem szabad félvállról venni sem az influenzát, sem a koronavírust. Ha a két vírus egyszerre támadja meg a szervezetet, az mindig sokkal jobban megviseli a beteget. Ezért is lenne fontos a védekezés: egészséges étkezéssel, vitaminokkal, életmóddal és oltással.

Koronavírus járvány: Baranyában is nő az esetek száma

A baranyai háziorvosi rendelőkben már most érzékelhető a nagyobb betegforgalom. Az egészségügyi szakemberek azt tanácsolják: aki beteg, maradjon otthon, kerülje a közösséget, és ne bagatellizálja el a tüneteket.

 

