Figyelem! Ismét terjed a koronavírus Baranyában!

Ahogy arról korábban, a koronavírus-járvány első hullámaiban a kutatók is nyilatkoztak, a covid valóban velünk maradt. Időről időre fellángol a járvány, és most is egy ilyen hullámot élünk. De vajon mikor forduljunk orvoshoz? A hírportálunknak nyilatkozó szakember szerint ha valakinél a nátha, influenza vagy a covid tünetei már kialakultak akkor lázcsillapítók, gyulladáscsökkentők, torokfertőtlenítők vagy köptetők alkalmazása lehet megoldás. Ha azonban sárgászöld váladék jelenik meg az orrban vagy a köpetben, akkor mindenképpen keressük fel a háziorvost, mert szükség lehet antibiotikumra.

Terjed a koronavírus járvány, háziorvos vizsgálja a betegeket (illusztráció)

Fotó: MW

Mit tehetünk a megelőzésért?

A háziorvos szerint ebben az időszakban különösen fontos a szervezet védekezőképességének erősítése. Milyen vitaminokat érdemes szedni?

– A magyar populációnak majdnem minden második tagja D-vitamin hiányos. Ennek pótlása a csontritkulás megelőzése miatt is fontos, valamint az immunrendszer jó működése érdekében is elengedhetetlen az ősz-téli időszakban. Érdemes tehát vitaminokat szedni, főként D-vitamint, valamint minél többet a szabad levegőn mozogni – hangsúlyozta dr. Szabó András.

A koronavírus mellett az influenza is fenyeget, ezért a szakember kiemelten javasolja a védőoltást.

– Általában november második felében kezdjük oltani a pácienseket. A legjobb, ha novemberben, decemberben, vagy január elején beadatjuk az oltást, hiszen január végén, februárban szokott tetőzni az influenzaszezon – mondta. Hozzátette: az influenza elleni védőoltás komponenseit minden évben megújítják az uralkodó influenza törzsek mentén. Általában a 3 komponensű védőoltás az, ami hozzáférhető ingyenesen. A kismamáknak, súlyos, leromlott, immunrendszerű vagy daganatos. betegeknek pedig 4 komponensű oltóanyagot szokták adni. A háziorvos új covid-vakcináról egyelőre nem tud, csak annyit, hogy fejlesztés alatt áll.

Koronavírus járvány idején fontos a vitaminpótlás

Fotó: Rákóczy Ádám

Az orvos szerint nem szabad félvállról venni sem az influenzát, sem a koronavírust. Ha a két vírus egyszerre támadja meg a szervezetet, az mindig sokkal jobban megviseli a beteget. Ezért is lenne fontos a védekezés: egészséges étkezéssel, vitaminokkal, életmóddal és oltással.