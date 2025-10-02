Élesedett a megosztó lámpa: már nem lesz veszélyes az elágazás?

Olvasónk körében is hatalmas vitát váltott ki, hogy vajon szükség van-e közlekedési lámpákra az egyik legveszélyesebb útszakaszon a pécsudvardi elágazásnál, amelyen halálos baleset is történt pár éve. A munkálatok hosszú ideig elhúzódtak, ám október 1-től működésbe léptek a fényjelzők – ennek rengetegen nem örülnek.

Új közlekedési lámpák az 58-as úton, nem mindenkinek nyerte el a tetszését az ötlet.

Fotó: Löffler Péter

Élesedtek a közlekedési lámpák a halálos útszakaszon

Az újonnan bevezetett közlekedési lámpák kapcsán olvasóink körében is nagy vita alakult ki, sokak szerint minden olyan döntés üdvözlendő, amely a balesetveszélyt hivatott csökkenteni, míg egyesek szerint az eddig is beduguló forgalom tovább lassulhat a lámpa bevezetésével.

Akadt olyan is, aki köztes megoldást javasolt, Lőrinc nevű olvasónk ötlete talán mindkét félnek elfogadható lenne.

A köd kapcsán említett észrevétel tökéletesen jogos. Képtelenség sűrű ködben a jobbról, balról a harkányi útra kanyarodni akaró autóknak belátni egy akkora távot, ami hosszabb, mint a Harkány- és Pécs irányban közlekedő autók várható féktávja. Így volt már olyan is, hogy inkább az ipari park irányból érkezve, bár balra, Pécs felé akartam menni, de inkább jobbra mentem, és a pogányi körforgalomnál fordultam meg. Ezt a reggeli rohanásban pl. nem mindenki teszi meg. Igaz, ez nem túl gyakori szitu, de én sokszor izgultam, amikor a számomra fontos emberek ködben esetleg arra akartak menni. Optimális talán az lenne, ha csak az időjárás és forgalom által indokolt esetben működne. Tartok tőle, pont akkor nem fog

− írta.

A több évtizede Pécs útjait járó szakértő, Katona Ágnes szerint ez tipikusan a van rajta sapka, nincs rajta sapka esete, ugyanakkor azt is megtudtuk, hogy a lámpák bevezetéséhez komoly előzetes tervezés vezet, hivatalos statisztikák alapján.

Az embereknek soha semmi nem jó. Létezik egy baleset-megelőzési bizottság, amelynek tagja vagyok, itt minden évben felsorolják, hogy Pécsett és környékén mennyi baleset történt, valamint azt is, hogy melyik útszakaszokon fordul elő a leggyakrabban. Kiderült, hogy ez az egyik legveszélyesebb csomópont a vármegyében, nehezen lehet belátni és sok a balesetveszélyes helyzet. A számok alapján próbálják a szakemberek kitalálni, hogy hol van szükség beavatkozásra, majd azt is, hogy miként tehetnék biztonságosabbá az adott útszakaszt − jelen esetben ezt az elágazást. Rengetegen felháborodtak már, hogy miért nem történik ebben a kereszteződésben valamiféle változás, hogy csökkentsék a balesetveszélyt, most pedig az a baj, hogy tesznek ennek az érdekében.

Az a bizonyos tragédia

2022 első napjaiban, január 4-én történt egy halálos közlekedési baleset a pécsudvardi elágazásnál, amelyben egy baranyai borászat vezetői vesztették életüket.