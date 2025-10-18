Október 23.
1 órája
Közös főhajtásra invitál a kozármislenyi önkormányzat
Október 23-án Kozármislenyben is megemlékeznek 1956 hőseiről, akik bátorságukkal és áldozatukkal a szabadságért küzdöttek - közölte a Péccsel szomszédos kisváros önkormányzata a holnapján.
Mint írták, hívják és várjék Kozármisleny lakóit városi ünnepségre október 23-án, 10 órakor a Templom térre, hogy "együtt hajtsunk fejet - tiszteletünk kifejezéseként".
