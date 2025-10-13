október 13., hétfő

Remek kezdeményezés

Közös őszi virágosításra várják a lakosságot

Összefogás a község érdekében.

Tóth Dávid
Közös őszi virágosításra várják a lakosságot

Kővágószőlős község település lakóit közös őszi virágosításra várják 2025. október 18-án, szombaton 10 órától a Templom téren. Az eseményt Walkshöferné Nagy Ágnes képviselőasszony vezeti, aki minden segíteni vágyó lakost szeretettel invitál a közösségi akcióra.

A szervezők célja, hogy a vállalkozó kedvű helyiek összefogásával szebbé, virágosabbá tegyék a települést. Az esemény jó alkalom arra, hogy a résztvevők közösen ültessenek virágokat, találkozzanak egymással, és együtt tegyenek a környezetükért.

A részvételhez nem kell más, mint jókedv, munkáskesztyű, és ha van, kis ásó vagy kapa.

 

