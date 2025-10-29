október 29., szerda

Közösen védenék meg magukat a szentlőrinciek

Címkék#probléma#önkormányzat#polgárőrség

Kaszás Endre
A szentlőrinci emberek egyik legalapvetőbb igénye a biztonság – gyermekeink, unokáink, szeretteink és értékeink védelme. E gondolat jegyében megalakult a város Közbiztonsági Munkacsoportja, amely a tenni akarók és tenni tudók közösségeként jött létre.

Ez a fórum lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat, a rendőrség, a polgárőrség és az önkéntes tűzoltóság közösen dolgozzon ki cselekvési terveket és protokollokat a váratlan, de reálisan előforduló veszélyhelyzetek kezelésére.

A munkacsoport ülésein olyan témák is napirendre kerülhetnek, mint a közrendvédelem, a parkolási problémák, a baleset-megelőzés, a játszóterek védelme, a kamerarendszer működtetése.

 

 

