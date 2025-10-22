Pécsen már osztják a figyelmeztetéseket – jönnek a komoly parkolási bírságok

Október elején életbe lépett a pécsi parkolási díjak jelentős emelése, amely a város minden díjzónáját érinti. A díjtételek átlagosan több mint 50 százalékkal nőttek, és érezhetően átalakította az autósok parkolási szokásait. Egyre többen próbálnak meg a fizetős zónák határán, a korlátozott várakozási övezetekben helyet találni, ám ezekben a területekben is fokozott ellenőrzések indultak. Egyelőre a Pécsi Közterület-felügyelet még csak figyelmeztetéseket szórt ki, de jöhetnek a durva bírságok.

A Pécsi Közterület-felügyelet fokozottan ellenőrzi a korlátozott övezeteket, komoly baj lehet belőle.

A díjemelés után sokan kerülik a fizetős zónákat

Az I. zónában az óradíj 400 forintról 600 forintra, a II. zónában pedig 200 forintról 320 forintra emelkedett. A parkolóbérletek árai is jelentősen nőttek, egyes esetekben 60–70 százalékkal. A városvezetés az emelést forgalomszabályozási és költségtakarékossági okokkal indokolta, ám sok pécsi szerint a cél inkább a városi bevételek növelése volt.

A magasabb díjak hatására azonban sok autós kiszorult a belvárosból, és alternatív parkolási lehetőségeket keres a környező utcákban, gyakran a korlátozott várakozási övezetekben, ahol eddig kevésbé volt jellemző a zsúfoltság.

Pécsi Közterület-felügyelet még csak figyelmeztet

A Pécsi Közterület-felügyelet munkatársai az utóbbi napokban rendszeresen járőröznek ezekben az övezetekben, és figyelmeztetik azokat az autósokat, akik túllépik a megengedett várakozási időt vagy szabálytalanul állnak meg. A felügyelet célja – hivatalosan – a szabályok betartatása és a lakosság tájékoztatása, ám a gyakorlatban sokan attól tartanak, hogy ez a szigorítás hamarosan tömeges bírságolásba torkollik. A helyiek szerint a díjemelés és az ellenőrzések együtt jelentős feszültséget okoznak, különösen azokban a városrészekben, ahol korábban könnyebb volt ingyen vagy korlátozott ideig várakozni. Ugyanakkor a helyiek gyakran nem találnak helyet a saját utcájukban, miközben nő a forgalom és a zajterhelés is.

Félmilliárdos többletbevétel és növekvő terhek

A város önkormányzata a díjemeléstől éves szinten mintegy félmilliárd forintnyi többletbevételt vár. Ezt hivatalosan városüzemeltetési és közlekedésfejlesztési célokra fordítanák, a lakosság körében ugyanakkor megoszlanak a vélemények az emelés indokairól: sok pécsi úgy véli, hogy nem kizárható az sem, hogy az emelés valójában a költségvetés hiányának pótlását szolgálhatja.