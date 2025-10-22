október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bírság előszele

3 órája

Pécsen már osztják a figyelmeztetéseket – jönnek a komoly parkolási bírságok

Címkék#belváros#díj#parkolás

A pécsiek leleményesek, viszont a hatóság emberei is éberek. A Pécsi Közterület-felügyelet rengeteg figyelmeztetést adott ki, de bármikor jöhet a bírság.

Bóka Máté Ciprián
Pécsen már osztják a figyelmeztetéseket – jönnek a komoly parkolási bírságok

Október elején életbe lépett a pécsi parkolási díjak jelentős emelése, amely a város minden díjzónáját érinti. A díjtételek átlagosan több mint 50 százalékkal nőttek, és érezhetően átalakította az autósok parkolási szokásait. Egyre többen próbálnak meg a fizetős zónák határán, a korlátozott várakozási övezetekben helyet találni, ám ezekben a területekben is fokozott ellenőrzések indultak. Egyelőre a Pécsi Közterület-felügyelet még csak figyelmeztetéseket szórt ki, de jöhetnek a durva bírságok. 

A Pécsi Közterület-felügyelet egyelőre figyelmeztetett
A Pécsi Közterület-felügyelet fokozottan ellenőrzi a korlátozott övezeteket, komoly baj lehet belőle.

A díjemelés után sokan kerülik a fizetős zónákat

Az I. zónában az óradíj 400 forintról 600 forintra, a II. zónában pedig 200 forintról 320 forintra emelkedett. A parkolóbérletek árai is jelentősen nőttek, egyes esetekben 60–70 százalékkal. A városvezetés az emelést forgalomszabályozási és költségtakarékossági okokkal indokolta, ám sok pécsi szerint a cél inkább a városi bevételek növelése volt.

A magasabb díjak hatására azonban sok autós kiszorult a belvárosból, és alternatív parkolási lehetőségeket keres a környező utcákban, gyakran a korlátozott várakozási övezetekben, ahol eddig kevésbé volt jellemző a zsúfoltság.

Pécsi Közterület-felügyelet még csak figyelmeztet

A Pécsi Közterület-felügyelet munkatársai az utóbbi napokban rendszeresen járőröznek ezekben az övezetekben, és figyelmeztetik azokat az autósokat, akik túllépik a megengedett várakozási időt vagy szabálytalanul állnak meg. A felügyelet célja – hivatalosan – a szabályok betartatása és a lakosság tájékoztatása, ám a gyakorlatban sokan attól tartanak, hogy ez a szigorítás hamarosan tömeges bírságolásba torkollik.  A helyiek szerint a díjemelés és az ellenőrzések együtt jelentős feszültséget okoznak, különösen azokban a városrészekben, ahol korábban könnyebb volt ingyen vagy korlátozott ideig várakozni. Ugyanakkor a helyiek gyakran nem találnak helyet a saját utcájukban, miközben nő a forgalom és a zajterhelés is.

Félmilliárdos többletbevétel és növekvő terhek

A város önkormányzata a díjemeléstől éves szinten mintegy félmilliárd forintnyi többletbevételt vár. Ezt hivatalosan városüzemeltetési és közlekedésfejlesztési célokra fordítanák, a lakosság körében ugyanakkor megoszlanak a vélemények az emelés indokairól: sok pécsi úgy véli, hogy nem kizárható az sem, hogy az emelés valójában a költségvetés hiányának pótlását szolgálhatja.  

Így működik a rendszer

A pécsi önkormányzat által hozott szabályozás szerint a korlátozott várakozási övezetben a jogosultak (ott lakó magánszemélyek, vagy jogosulttá vált intézmény, intézményi dolgozók) korlátlan ideig várakozhatnak a Biokom által kibocsátott várakozási engedély használatával. Ezen kívül munkanapokon 8-18 óra között legfeljebb két órán keresztül bárki parkolhat az övezeten belül. A várakozás kezdő időpontját a jármű első szélvédője mögött jól látható módon elhelyezett beállítható órán kell rögzíteni. Az óra állását a várakozás megkezdését követően megváltoztatni tilos és a kezdő időpont utólagos igazolásának nincs helye. A meghatározott időtartam lejárta után az övezetet a járművel el kell hagyni.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu