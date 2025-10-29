Itt az idő, hogy segítsünk: komoly krízisidőszakra készülnek

Pár nap múlva indul a krízisidőszak a hajléktalanellátásban – a TÁMASZ Alapítvány várja a jelzéseket, ha valaki a látóterében, vagy közvetlen környezetében ismer segítségre szoruló, magányos, elesett embert.

A krízisidőszak november 1-jén indul, a hajléktalanok ellátását az utcai szolgálat a nap 24 órájában segíti.

A krízisidőszakban, azaz minden év november elsejétől a TÁMASZ Alapítvány Pécs Utcai Szociális Szolgálata huszonnégy órás lefedettséggel van jelen Pécsett és vonzáskörzetében. A nyár folyamán előzetes terepbejárásokat végeztek annak érdekében, hogy azonnali segítséget tudjanak nyújtani a rászoruló klienseknek, amikor beköszöntenek az őszi, téli hideg napok.

A TÁMASZ Alapítvány közlése szerint Pécsett a férőhelyek alapján az intézményekben történő elhelyezés minden érintett számára biztosított. A TÁMASZ Alapítványon kívül a Pécsi Egyházmegye fenntartásában, a Tüskésréti úton működő Remény Háza biztosít lehetőséget a rászorulók számára.

A krízisidőszakban is várják az adományokat

Az alapítvány betegszobái és lábadozói - ahol azok a kliensek kapnak ellátást, akik már az utcára se tudnak kimenni - már most teltházzal üzemelnek, ápoló személyzet felügyelete alatt.

A családsegítő szolgálattal meglévő szoros együttműködésünknek hála, a nagyobb baj bekövetkezte előtt, fokozott létszámban jelentek meg a lakásban egyedül tartózkodók, fűtéssel nem rendelkezők – hangsúlyozta a TÁMASZ Alapítvány.

Egyúttal arra kérnek minden segíteni szándékozót, hogy ha valaki a látóterében, vagy közvetlen környezetében ismer segítségre szoruló, magányos, elesett embert, jelezze azt az alapítvány felé. Ezen kívül továbbra is nagy szükség lenne alsó-, illetve felsőruházatra, fehérneműre, zoknira, felnőtt pelenkára, törölközőre. Matracot és hagyatékból származó, régi, szennyezett ruhát nem tudnak fogadni.

Az adományaikat közvetlenül a Dugonics utca 26. szám alatti Nappali Centrumban lehet leadni, minden nap 8 és 18 óra között.