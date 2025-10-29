október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adományokat szívesen fogadnak

41 perce

Itt az idő, hogy segítsünk: komoly krízisidőszakra készülnek

Címkék#teltház#Pécsi Egyházmegye#TÁMASZ Alapítvány#krízisidőszak#környezet

Szívesen fogad minden olyan adományt a TÁMASZ Alapítvány, ami segíti az utcán élőket a téli hideg napok átvészelésében. November 1-jén indul a krízisidőszak a hajléktalanellátásban.

Wald Kata
Itt az idő, hogy segítsünk: komoly krízisidőszakra készülnek

Pár nap múlva indul a krízisidőszak a hajléktalanellátásban – a TÁMASZ Alapítvány várja a jelzéseket, ha valaki a látóterében, vagy közvetlen környezetében ismer segítségre szoruló, magányos, elesett embert.

krízisidőszak hajléktalan
A krízisidőszak november 1-jén indul, a hajléktalanok ellátását az utcai szolgálat a nap 24 órájában segíti.

A krízisidőszakban, azaz minden év november elsejétől a TÁMASZ Alapítvány Pécs Utcai Szociális Szolgálata huszonnégy órás lefedettséggel van jelen Pécsett és vonzáskörzetében. A nyár folyamán előzetes terepbejárásokat végeztek annak érdekében, hogy azonnali segítséget tudjanak nyújtani a rászoruló klienseknek, amikor beköszöntenek az őszi, téli hideg napok. 

A TÁMASZ Alapítvány közlése szerint Pécsett a férőhelyek alapján az intézményekben történő elhelyezés minden érintett számára biztosított. A TÁMASZ Alapítványon kívül a Pécsi Egyházmegye fenntartásában, a Tüskésréti úton működő Remény Háza biztosít lehetőséget a rászorulók számára.

A krízisidőszakban is várják az adományokat

Az alapítvány betegszobái és lábadozói - ahol azok a kliensek kapnak ellátást, akik már az utcára se tudnak kimenni - már most teltházzal üzemelnek, ápoló személyzet felügyelete alatt. 

A családsegítő szolgálattal meglévő szoros együttműködésünknek hála, a nagyobb baj bekövetkezte előtt, fokozott létszámban jelentek meg a lakásban egyedül tartózkodók, fűtéssel nem rendelkezők – hangsúlyozta a TÁMASZ Alapítvány. 

Egyúttal arra kérnek minden segíteni szándékozót, hogy ha valaki a látóterében, vagy közvetlen környezetében ismer segítségre szoruló, magányos, elesett embert, jelezze azt az alapítvány felé. Ezen kívül továbbra is nagy szükség lenne alsó-, illetve felsőruházatra, fehérneműre, zoknira, felnőtt pelenkára, törölközőre. Matracot és hagyatékból származó, régi, szennyezett ruhát nem tudnak fogadni. 

Az adományaikat közvetlenül a Dugonics utca 26. szám alatti Nappali Centrumban lehet leadni, minden nap 8 és 18 óra között. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu