Bekövetkezett, amitől tartottunk − támadás ért egy nőt és kutyáját Baranyában

Jogi lehetőségek nyomában

„Több ízben is történt már egyeztetés a rendőrséggel az ügyben. Teleki Dávid polgármesternél voltak is a siklósi rendőrkapitányságról. Szó esett a többszöri bírságolásról: az állat gazdája állítja, hogy ő próbálja bezárni, de állítólag olyan elszánt a kutya, hogy szétrágja a kerítést, előfordult, hogy egy melléképület ablakát kitörve szabadult ki. Az nehezíti meg leginkább az egészet, hogy nem tudjuk kóbor kutyaként kezelni, mert annyira egyértelmű, mindenki által ismert tulajdonosa van. Így csak a tulajdonossal szemben tudunk eljárni, és egyszerűen hiába próbálunk vele kontaktot teremteni, mindig mond a polgármesterünknek is valami indokot, hogy ezt és ezt megpróbálta megcsinálni, de egyszerűen mindig valamilyen módon keres magának a kutya egy menekülési lehetőséget és ismét kint van az utcán. Itt igazából egyértelmű szabálysértési eljárásról van szó, ami hatóságként a rendőrséghez tartozik, nem is tudjuk elképzelni, hogy már mekkora összegnél járhat a kifizetett bírságokat tekintve. Az állat érdekében állatvédelmi eljárás keretein belül sem tudunk fellépni, mert magának a kutyának nincsen semmilyen olyan problémája. Tehát nincsen egyszerűen más eszközünk. Félő, hogy az eb fogja meginni a levét, mert azért van egy-két lakó, aki jobban érintett ebben az egészben, és esetleg a mindennapi életvitelét is akadályozza, sajnos nem tudni, hogy milyen drasztikus lépésre szánja el magát bárki is” – árulta el Dr. Kiss Mónika, jegyző.

Harapás esetén is a rendőrség az illetékes hatóság

A jegyző asszonynak feltettük azt a kérdést is, hogy egy kutyatámadás esetén a sértettnek milyen lehetőségei vannak.

A rendőrség dolga megállapítani, hogy milyen eljárás keretein belül vizsgálja az ügyet. Mi annyiban szoktunk segíteni itt, hogy a kutyatulajdonosnak küldünk egy levelet a bejelentésről egy tájékoztatást, amelyben felhívjuk a figyelmét, hogy melyik szabálysértési tényállást valósítja meg, milyen következményekkel jár. Sajnos ez az ügy már régóta húzódik, nem igazán történt eddig érdemi előrelépés. Az állatvédelmi rendelkezések annyira megerősödtek az utóbbi évtizedekben, hogy már a veszélyes kutyák esetében is maga az altatás vagy a kilövés is annyira körülményes eljárás, hogy nem igazán akar lépni egyik hatóság sem. Volt már nekem is korábban ilyen ügyem, akkor maga az állatorvos is egyáltalán nem akarta azt bevállalni, hogy elaltatja. Egyelőre fel sem vetődött az ilyen jellegű megoldása ennek a dolognak. A külterületen kóborló kutyáknál szokták elsősorban alkalmazni a kilövést, de hát itt belterületen ez még szigorúbb szabályokhoz kötött. Arra eddig nem volt precedens, hogy az állat agresszíven lépett volna fel, eddig a kutya a jelenlétével riogatta a lakosságot. A kutyákkal kapcsolatos ügyek mindig nehézkesek.