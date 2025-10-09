október 9., csütörtök

500 ezer forint jár a nyomravezetőnek

1 órája

Illegális kutyaviadalok Komlón? Szörnyű állapotban került elő az elrabolt 17 éves pitbull!

Címkék#rendőrség#kutyaviadal#pitbull#fiú#ügy

Komlón tovább gyűrűzik a felháborodást kiváltó kutyarablás ügye. Az eset hátterében a gazdik szerint akár illegális kutyaviadal is állhat.

Bama.hu

Egyre felkavaróbb részletek derülnek ki a napokban nagy visszhangot kiváltó komlói kutyarablás ügyében. Mint arról korábban beszámoltunk, a gazdik szerint valaki szétvágta a kerítést, és elvitte 17 éves, idős pitbull kislányukat a komlói víztorony környéki kertből. A család akkor félmillió forintos jutalmat ajánlott fel annak, aki segít visszajuttatni a kutyát. Lehet kutyaviadal miatt lopták el az ártatlan kutyust?

kutyaviadal Komló
Kutyaviadal áldozata lett az eltűnt kutyus?
Forrás: Facebook

Mostanra kiderült: a kutyát valaki visszatette a kert elé, de az állaton súlyos, nyílt sebeket találtak. A gazdik szerint a kerítésen friss vágásnyomok láthatók, a sérülések pedig arra utalhatnak, hogy az ebet bántalmazták, sőt, akár kutyaviadalon is megfordulhatott. A tulajdonos attól tart, hogy a városban illegális kutyaharcokat tartanak, és azokkal engedhették össze az idős állatot.

A család továbbra is keresi a felelőst, és 500 ezer forintos jutalmat ajánlott fel annak, aki segít kideríteni, ki követte el a kegyetlen tettet. Az ügyet a rendőrség felé is jelezték, és a gazdik remélik, hogy a történtek felhívják a figyelmet az illegális kutyaviadalok problémájára is.

Nem egyedi eset a kutyaviadalok szervezése

Sajnos hazánkban nem egyedi eset lenne, hogy kutyaviadal miatt tartanak kutyákat. Nem is olyan régen sokkoló állatkínzási ügy rázta meg Heves vármegyét, szeptember 27-én három 17 éves fiút fogtak el, akik két nagy testű kutyát harcoltattak egymással – számolt be róla a Tények. A tinédzserek a viadalt videóra vették, majd feltöltötték egy népszerű közösségi oldalra, ahol az állatvédők figyeltek fel a sokkoló felvételre. A videón látható, amint a két kutya – egyikük egy cseh farkaskutyához hasonló, a másik egy keverék – vicsorogva, ugatva egymásnak ugrik, és az egyik az ellenfele nyakát kapja el.

A Nemzeti Nyomozó Iroda rendőrei október 2-án csaptak le a három középiskolásra, egyiküket az iskolában fogták el. A helyszínről két kutyát kellett kimenteni: az egyik állatot egy fához kötötték, méghozzá egy telefontöltő kábellel. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki, az állatvédők szerint a fiatalok tette súlyos állatkínzásnak minősül, és rávilágít arra, hogy a kutyaviadalok – bár tiltottak – továbbra is léteznek Magyarországon.

 

