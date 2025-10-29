1 órája
Legyen Ön is milliomos! Egy pécsi jogász megfogadta, így egy újabb milliomos született
Egyedüliként oldotta meg helyesen a beugró kérdést, majd sok-sok pénzt nyert. A Legyen Ön is milliomos című műsorban ritkaság történt.
Ritkán látható jelenet játszódott le a TV2 Legyen Ön is milliomos című műsorában, ahol kedd este egy pécsi jogász, Faragó Ágnes is ott volt a lehetséges vetélkedők között. A beugró kérdésre egyedüliként tudta helyesen a választ: eltalálta, hogy sorrendben Szovjetúnió, az Egyesült Államok, Magyarország, majd a kínaiak jutottak ki az űrbe időrendben. Ezt követően pedig hatalmas lendülettel vágott bele a kérdésekbe: a játék elején pedig meginvitálta Pécsre, a Széchenyi térre, a ló farkához Palik László műsorvezetőt.
Legyen Ön is milliomos: Ágnes megfogadta a mondást!
A pécsi jogász pillanatok alatt jutott el a félmillió forintos kérdésig: az első kérdésnél egy kultikus magyar musical (A padlás) címét vágta rá rögtön, majd megjelölte a pünkösdöt, mint mozgó ünnepet − helyesen. A harmadik kérdés egy magyarnak sem okozhatott gondot: Szilágyi Áron honfitársaként mindenki tudja, hogy mit jelent az asszó, ezt követően pedig jól azonosította be a tátikát, mint oroszlánszájat.
Egy kicsit tovább időzött az Agatha Christie regényekkel kapcsolatos kérdésen, de Miss Marple sem fogott ki rajta, a hatodik kérdésnél azonban két segítségét is elhasználta, a felezést követően egy ismerősét is felhívta, hogy segítséget kapjon. A „Mi volt a keresztneve az 1848-as forradalom 12 pontját kinyomtató két nyomdásznak, Landerernek és Heckenastnak?” kérdésre ezt követően született meg a Lajos és a Gusztáv válasz, amely a 750.000 forintos kérdést eredményezte.
Egy spirális kialakítású múzeumot kerestek a hetedik kérdésben: itt Palik László segítségét vette igénybe Ágnes, a műsorvezető jól emlékezett a new york-i Guggenheim Múzeumra és a csigaszerű alakjára.
A nyolcadik kérdésnél már egy millió forint volt a tét, ahol egy film zenéjét keresték, a válasz pedig nem csak helyes volt, de egy Ágnesre illő tulajdonság is stimmelt a kedd este során: „A profi” zenéje volt a megoldás.
Elérkeztünk a kilencedik állomáshoz, amely 1,5 millió forintot ért a pécsi jogásznak: Herkules 12 próbát teljesített vezeklésként.
Ágnes aztán úgy döntött, hogy a 10. kérdésnél nem kockáztat tovább, és megáll. Írország címerében egy hárfa található, így szerencsére már csak játékon kívül jelölte meg a dobot. Panaszra azonban így sincs oka a pécsi nyertesnek, aki így 1,5 millió forinttal térhetett haza.