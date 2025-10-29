Átalakítják
Legyünk észnél: alapjaiban változik meg a közlekedés Pécsett
Mindenszentek és halottak napja alkalmából 2025. október 31. és november 2. között ideiglenes forgalomkorlátozás lép érvénybe Pécsett.
Parkolni
- 2025. október 31-én 10 órától 2025. november 2-án 21 óráig a Pécs, Siklósi úton a Kanizsai Dorottya úttól számított 30 métertől a temető déli bejárata előtti 30 méterig terjedő útszakaszának jobb oldali külső forgalmi sávjában lehet.
- Ez idő alatt a kijelölt útszakaszon a "Megállni Tilos" jelzőtáblák hatályát feloldják!
- A forgalomkorlátozás ideje alatt a Kanizsai Dorottya út és a temető déli bejárata közötti útszakaszon 40 km/h sebességkorlátozás lesz!
Tilos megállni
- 2025. október 31-én 10 órától 2025. november 2-án 21 óráig a Pécs, Nagyárpádi út Faiskola utca és Kemény Zsigmond utca közötti szakaszának mindkét forgalmi sávjában, továbbá „Gyalogosátkelés” jelzőtáblát helyeznek ki.
Feloldják
- 2025. október 31-én 10 órától 2025. november 2-án 21 óráig a Pécs, Siklósi úti Shell benzinkút és a temető északi bejárata közötti útszakaszán a "Megállni Tilos" jelzőtábla hatályát
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy az érintett időszakban a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!
