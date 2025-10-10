október 10., péntek

Lehullt a lepel Pécs egyik legpatinásabb épületéről – nézd, mi rejlett a háló mögött!

Címkék#MCC#kultúra#király utca#épület

A Mária utcai telket követően a Király utcában is magasabb fokozatra kapcsolt a nagy múltú Nemzeti Casino (Fegyveres Erők Klubja) teljes körű felújítása. A napokban lekerült az épületháló a homlokzatról, így most ismét láthatóvá vált az épület mostani formája, amely a szocialista időszak és a rendszerváltás utáni átépítések nyomait is őrzi. 

Bama.hu

A kivitelező megkezdte az állványzat felépítését és biztonsági kerítést létesített a Király utcában, hogy a munkálatok ideje alatt is garantálni tudja a gyalogosforgalom és a környező ingatlanok biztonságát. A kivitelező kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a beruházás a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a környéken élők, vállalkozások és vendégek számára. 

Lehullt a lepel Pécs egyik legpatinásabb épületéről – nézd, mi rejlett a háló mögött! Forrás: MCC

Az MCC komoly kutatómunkát követően visszaállíttatja az eredeti, IX. századi homlokzat stílusát, komoly értékmentő és -formáló küldetést teljesítve ezzel. A munkálatok előrehaladásáról és a fejlesztés részleteiről a pecsinemzeticasino.hu oldalon olvashatók naprakész információk. 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) célja, hogy a pécsi Nemzeti Casino megújításával nemcsak a város egyik legpatinásabb épületét mentse meg az enyészettől, hanem újra közösségi, kulturális és oktatási központtá tegye azt. A beruházás révén az MCC pécsi képzési központja modern tehetséggondozó intézményként, oktatási terekkel és 125 férőhelyes kollégiummal gazdagodik. 

A fejlesztés egyszerre szolgálja a tehetséggondozás ügyét és a pécsi polgári hagyományok megőrzését, visszaadva a város közösségének egy olyan történelmi értékű helyszínt, amely a jövőben újra a tudás, a kultúra és az együtt gondolkodás szimbóluma lehet – közölte az MCC.

Korábbi fotógalériánk és cikkünk itt található:

 

 

