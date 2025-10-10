A kivitelező megkezdte az állványzat felépítését és biztonsági kerítést létesített a Király utcában, hogy a munkálatok ideje alatt is garantálni tudja a gyalogosforgalom és a környező ingatlanok biztonságát. A kivitelező kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a beruházás a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a környéken élők, vállalkozások és vendégek számára.

Lehullt a lepel Pécs egyik legpatinásabb épületéről – nézd, mi rejlett a háló mögött! Forrás: MCC

Az MCC komoly kutatómunkát követően visszaállíttatja az eredeti, IX. századi homlokzat stílusát, komoly értékmentő és -formáló küldetést teljesítve ezzel. A munkálatok előrehaladásáról és a fejlesztés részleteiről a pecsinemzeticasino.hu oldalon olvashatók naprakész információk.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) célja, hogy a pécsi Nemzeti Casino megújításával nemcsak a város egyik legpatinásabb épületét mentse meg az enyészettől, hanem újra közösségi, kulturális és oktatási központtá tegye azt. A beruházás révén az MCC pécsi képzési központja modern tehetséggondozó intézményként, oktatási terekkel és 125 férőhelyes kollégiummal gazdagodik.

A fejlesztés egyszerre szolgálja a tehetséggondozás ügyét és a pécsi polgári hagyományok megőrzését, visszaadva a város közösségének egy olyan történelmi értékű helyszínt, amely a jövőben újra a tudás, a kultúra és az együtt gondolkodás szimbóluma lehet – közölte az MCC.

Korábbi fotógalériánk és cikkünk itt található: