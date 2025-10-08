Lelki útkeresésre várják idén is az ifjúságot

Idén is megrendezi a 2023-ban útjára indított Regionális Ifjúsági Találkozót a Pécsi Egyházmegye - ez év őszén két helyszínre, Siklósra és Paksra szerveznek találkozót az ifjúságnak, ahol közös gondolkodásra, lelki útkeresésre hívják a 14 éven felülieket.

A lelki útkeresést szolgálja a Regionális Ifjúsági Találkozó, amelyet idén ősszel is megrendez a Pécsi Egyházmegye. Forrás: MW

- Több évtizedes múltra tekint vissza a Pécsi Egyházmegye ifjúsági találkozóinak a hagyománya, melyeknek állandó helyszíne volt a máriagyűdi kegyhely. Majd 2023-ban új kezdeményezésként regionális találkozók szervezését kezdte meg az ifjúsági referatúra, amely évente kétszer, tavasszal és ősszel több helyszínre várja a fiatalokat - emlékeztetett a Pécsi Egyházmegye.

A regionális ifjúsági találkozók mottójaként egy, a Szentíráson alapuló imádság egyik gondolatát választották a szervezők: „Lábunk együtt járjon!” Ha ugyanis Jézussal lép együtt a lábunk, akkor nem lépünk félre az életünk döntéshelyzeteiben, cselekedeteiben – olvasható az igehely választásának magyarázata a Pécsi Egyházmegye közlésében.