Lelki útkeresésre várják idén is az ifjúságot
Idén ősszel is megrendezi a Regionális Ifjúsági Találkozót a Pécsi Egyházmegye. Baranyában Siklóson várják lelki útkeresésre az ifjúságot.
Idén is megrendezi a 2023-ban útjára indított Regionális Ifjúsági Találkozót a Pécsi Egyházmegye - ez év őszén két helyszínre, Siklósra és Paksra szerveznek találkozót az ifjúságnak, ahol közös gondolkodásra, lelki útkeresésre hívják a 14 éven felülieket.
- Több évtizedes múltra tekint vissza a Pécsi Egyházmegye ifjúsági találkozóinak a hagyománya, melyeknek állandó helyszíne volt a máriagyűdi kegyhely. Majd 2023-ban új kezdeményezésként regionális találkozók szervezését kezdte meg az ifjúsági referatúra, amely évente kétszer, tavasszal és ősszel több helyszínre várja a fiatalokat - emlékeztetett a Pécsi Egyházmegye.
A regionális ifjúsági találkozók mottójaként egy, a Szentíráson alapuló imádság egyik gondolatát választották a szervezők: „Lábunk együtt járjon!” Ha ugyanis Jézussal lép együtt a lábunk, akkor nem lépünk félre az életünk döntéshelyzeteiben, cselekedeteiben – olvasható az igehely választásának magyarázata a Pécsi Egyházmegye közlésében.
Siklóson várják lelki útkeresésre a fiatalokat
Baranyában október 11-én Siklóson, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában várják a fiatalokat - a találkozó, ahol Felföldi László pécsi megyéspüspök is részt vesz, 10 órakor zenés indítóval veszi kezdetét a siklósi gitáros zenekar közreműködésével, majd tanúságtételekre kerül sor.
A kiscsoportos beszélgetések megadott kérdések segítségével 11.15-kor kezdődnek, majd a közös ebédet követően fakultatív programokra nyílik lehetőség. Várlátogatás, a siklósi templomok megtekintése szerepelnek a kínálatban. Délután Taizé-i imaórával folytatódik a találkozó, a siklósi gitáros zenekar vezetésével, majd 16 óra körül ér véget a rendezvény.
A találkozón való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni a Pécsi Egyházmegye honlapján nyílik lehetőség.