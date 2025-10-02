október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Munkálkodnak

3 órája

Lerántják a leplet: így változik meg teljesen a Pécsi Harmadik Színház

Címkék#Pécsi Harmadik Színház#állvány#teátrum#gép#Moravetz Levente

Jusztin Levente
Lerántják a leplet: így változik meg teljesen a Pécsi Harmadik Színház

Javában zajlanak a Pécsi Harmadik Színház felújítási munkálatai, amelyek célja, hogy korszerűbb és komfortosabb környezet várja a közönséget és a művészeket. A munkaterületen még állványok és gépek között haladnak a szakemberek, de már most látszik, hogy a tervek nyomán a színház otthonosabb és inspirálóbb helyszínné alakul. A teátrum közösségi oldalán egy videót is közzétett, amelyben Moravetz Levente, a Pécsi Harmadik Színház tulajdonosa végigvezeti a nézőket a kulisszák mögötti változásokon. A színház arra kéri követőit, kísérjék figyelemmel az átalakulás folyamatát, és legyenek részesei annak, ahogyan a teátrum épülete újjászületik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu