Lerántják a leplet: így változik meg teljesen a Pécsi Harmadik Színház

Javában zajlanak a Pécsi Harmadik Színház felújítási munkálatai, amelyek célja, hogy korszerűbb és komfortosabb környezet várja a közönséget és a művészeket. A munkaterületen még állványok és gépek között haladnak a szakemberek, de már most látszik, hogy a tervek nyomán a színház otthonosabb és inspirálóbb helyszínné alakul. A teátrum közösségi oldalán egy videót is közzétett, amelyben Moravetz Levente, a Pécsi Harmadik Színház tulajdonosa végigvezeti a nézőket a kulisszák mögötti változásokon. A színház arra kéri követőit, kísérjék figyelemmel az átalakulás folyamatát, és legyenek részesei annak, ahogyan a teátrum épülete újjászületik.