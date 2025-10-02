október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elterelik a forgalmat

2 órája

Lezártak egy forgalmas vasúti átjárót Pécsen! Mutatjuk a részleteket

Címkék#útszakasz#Nyugati ipari út#munkálatok

​A pécsi vasúti fővonal tervezett karbantartási munkálatai újabb szakaszhoz érkeztek, a MÁV csütörtöktől lezárja a vasúti átjárót.

Bama.hu
Lezártak egy forgalmas vasúti átjárót Pécsen! Mutatjuk a részleteket

Nem a terveknek megfelelően alakult a munka.

Forrás: Illusztráció

Október 2-től 11-ig teljes szélességében lezárják a Mecsekalja-Cserkút megállóhelynél található vasúti átjáró, valamint az Állomás utca érintett szakaszát – olvasható a Biokom közleményében. 

A pályafelújítás a MÁV Pályaműködtetési Zrt. kivitelezésében valósul meg, a vasúti közlekedés biztonságának és megbízhatóságának növelése érdekében.

A munkálatok ideje alatt az érintett útszakaszon nem lehet közlekedni – az autósokat kijelölt terelőút igénybevételére kérik: 57-es főút (Pécs, Nyugati ipari út), 5816-os út (Pécs-Kertváros – Pellérd). 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu