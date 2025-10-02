Lezártak egy forgalmas vasúti átjárót Pécsen! Mutatjuk a részleteket

Október 2-től 11-ig teljes szélességében lezárják a Mecsekalja-Cserkút megállóhelynél található vasúti átjáró, valamint az Állomás utca érintett szakaszát – olvasható a Biokom közleményében.

A pályafelújítás a MÁV Pályaműködtetési Zrt. kivitelezésében valósul meg, a vasúti közlekedés biztonságának és megbízhatóságának növelése érdekében.

A munkálatok ideje alatt az érintett útszakaszon nem lehet közlekedni – az autósokat kijelölt terelőút igénybevételére kérik: 57-es főút (Pécs, Nyugati ipari út), 5816-os út (Pécs-Kertváros – Pellérd).