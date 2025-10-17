Ilyen még nem volt – hihetetlen újdonság jön a Lidl jóvoltából Magyarországon

A Lidl Magyarország rendhagyó üzletformával jelentkezik: országosan elsőként indít mozgó boltot, hogy olyan kis településeken is elérje vásárlóit, ahol nincs állandó üzlet – ez akár új korszakot nyithat a vidéki élelmiszerellátásban. A Lidl mozgóbolt ötlete sokak számára kedvező lehet, a várható árakról is tájékoztatást adtak.

Lidl mozgóbolt járja ezentúl a falvakat, rengeteg embernek jelenthet ez segítséget.

Fotó: Vémi Zoltán / Forrás: MW

Lidl mozgóbolt könnyítheti meg a bevásárlást

A vállalat október 17-től indítja el a „Lidl mozgóbolt” szolgáltatását, az őszi tesztidőszakban 48 kisebb faluba viszik ki a mozgó üzletet. Összesen mintegy 28 ezer ember lakik az érintett településeken, köztük olyan helyen is, ahol mindössze száz lakos él.

Az élelmiszer árak nem lesznek az egekben

A mozgó bolt egy Renault furgon lesz, amelyben az alapvető élelmiszerek mellett háztartási tisztítószerek és tisztálkodási szerek is elérhetők lesznek. A Lidl kiemelte, hogy a mozgó üzlet árai megegyezik majd a többi Lidl üzlet árával.

Az igazgatótanács elnöke, Szlavikovics Zita elmondta: bár terveznek további állandó boltokat nyitni, nem tudnak minden településen jelen lenni – ezért kellet új megoldást keresni. Az őszi próbaidőszak tapasztalatai alapján döntenek a szolgáltatás további kiterjesztéséről.