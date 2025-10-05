október 5., vasárnap

3 órája

Ez volt a Color Cafe fénykora: retró bulifotók újratöltve (GALÉRIA)

A legmenőbb arcok jártak a pécsi belváros egyik legnépszerűbb bulihelyére.

Bama.hu

A Color Café neve kapcsán sokaknak a 2008-as tömegverekedés ugrik be, amelyről mi is beszámoltunk a bama.hu-n, ám a pécsi belváros egyik legnépszerűbb bulihelye egykoron remek szórakozási lehetőséget kínált a helyieknek. Nosztalgiázzunk együtt: ma már furcsának tűnő szettek, hajnalig tartó partik − ilyen volt a Color Café fénykora!

Ma már furcsának tűnő szettek, hajnalig tartó partik − ilyen volt a Color Café fénykora!

Lövöldözés Pécsen, az egyik népszerű szórakozóhelyen

A szombati nap során emlékeztünk vissza a szörnyű estére, amikor tömegverekedés tört ki a Color Caféban. Egy 15–20 fős társaság – baseballütőkkel, viperákkal, csavarkulcsokkal és gázpisztolyokkal felfegyverkezve – támadt az ott szórakozó vendégekre 2008 tavaszán. A tömegverekedésben egy ember súlyosan, további öt pedig könnyebben megsérült.

 

 

