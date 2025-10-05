Ez volt a Color Cafe fénykora: retró bulifotók újratöltve (GALÉRIA)

A Color Café neve kapcsán sokaknak a 2008-as tömegverekedés ugrik be, amelyről mi is beszámoltunk a bama.hu-n, ám a pécsi belváros egyik legnépszerűbb bulihelye egykoron remek szórakozási lehetőséget kínált a helyieknek. Nosztalgiázzunk együtt: ma már furcsának tűnő szettek, hajnalig tartó partik − ilyen volt a Color Café fénykora!