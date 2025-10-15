Ez lesz az M60: Pécsről Szigetvárra merre kell majd menni?

Már 2026 tavaszán megkezdődhet az M60-as autópálya folytatásaként a Pécs és Szigetvár közötti gyorsforgalmi szakasz tervezése, az optimista elképzelések tervek szerint akár 2030-ra be is fejeződhet az építkezés. Az ilyen volumenű fejlesztések azonban rendszerint időigényesek, számos buktatót és hátráltató tényezőt tartalmaznak – elég csak a régészeti feltárásokra, a környezetvédelmi engedélyekre gondolni. A tervezésről szóló közbeszerzési eljárás júniusban indul, a különböző eljárási mérföldkövek alapján várhatóan februárban lehet eredmény, és ilyen volumenű munka tervezése, engedélyeztetése is rendkívül komplex és hosszú folyamat.

Az M60-as folytatása Szigetvárig 190 milliárdba kerül majd

Forrás: MW

A beruházás a kormányzat 2035-ig szóló beruházási terveinek részét képez, amiről már megjelent kormányhatározat is, és amely a következő tíz év kiemelt fejlesztéseit tartalmazza. A dokumentum a Dél-Dunántúl szempontjából kiemelt projektként tartalmazza a Pécs – Szigetvár – Verőce – Zágráb közötti közúti kapcsolat kiépítését.

A beruházás főbb műszaki tartalma:

kb. 37 km hosszú, 2×2 sávos gyorsforgalmi út,

4 meglévő és 1 új külön szintű csomópont,

bicsérdi keleti elkerülő kb. 4,5 km hosszon,

34 műtárgy, köztük több híd (Pécsi-víz, Keszüi-láp, 6. sz. főút felett),

pihenőhelyek, mérnökségi telep, rendőrségi épület.

Szintet léphet az közlekedés az M60-assal!

A projektet az Építési és Közlekedési Minisztérium valósítja meg, 190 milliárd forintos tervezett forrásigénnyel. Az M60-as autópálya folytatásával Pécs és Szigetvár közötti közlekedés új szintre léphet: gyorsabb, biztonságosabb és közvetlenebb kapcsolat jön létre a horvát határ, majd a Zágráb felé vezető nemzetközi útvonal irányába. A fejlesztés a Dél-Dunántúl számára hosszú távon gazdasági és infrastrukturális kitörési lehetőséget jelent.

Autóipari céggel tárgyalnak

Mint arról a Bama.hu is beszámolt, Lázár János építési és közlekedési miniszter a minap Siklóson jelentette be, hogy egy jelentős autóipari vállalattal folynak a tárgyalások Pécs érdekében. A beruházás előkészítéseként 600 hektárnyi ipari park kijelölése zajlik, amelyhez az autópályák fejlesztése kulcsfontosságú feltétel. A tárcavezető szerint a projekt több ezer új munkahelyet teremthet, és a Dél-Dunántúl gazdasági megerősödését szolgálja.