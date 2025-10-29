Ingyenes budapesti osztálykirándulásra pályázhatnak a hazai iskolák

A kezdeményezés célja, hogy olyan gyerekcsoportok osztálykirándulását finanszírozza, akik számára egy budapesti út megszervezése közlekedési és anyagi okokból nehezen megoldható.

Idén ünnepli fennállásának tizennyolcadik évfordulóját az Oszkár Telekocsi, Magyarország egyik legnépszerűbb autómegosztó szolgáltatása. A cég a nagykorúvá válása alkalmából országos pályázatot hirdet általános iskolai osztályok számára, melynek keretében a kiválasztott osztályok költségmentesen juthatnak el a budapesti Csodák Palotájába.

A programra minden magyarországi általános iskola és nyolc- vagy hatosztályos gimnázium osztálya jelentkezhet, 15–60 fős csoportlétszámmal. A kiválasztott osztályok 2025. december 3-án vagy 4-én vehetnek részt a kiránduláson, ami a tudományos és közösségi élményekre helyezi a hangsúlyt. Az Oszkár Telekocsi összesen 2,5 millió forint értékben támogatja az utazásokat, a belépést pedig a Csopa Élmény Kft. a pályázathoz csatlakozva ingyenesen biztosítja a fiataloknak.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek hátrányos helyzetű vagy nehezen megközelíthető településen működnek, illetve ahol a diákok számára korlátozott a hasonló programokon való részvétel lehetősége. A jelentkezéshez egy rövid, legfeljebb 1500 karakteres indoklást és egy, a buszos utazásról szóló árajánlat csatolandó. A pályázatot az osztályt képviselő tanár vagy osztályfőnök nyújthatja be 2025. november 10-ig.