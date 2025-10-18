Malacod lesz, ha Palotabozsokra látogatsz!

Október 25-én (szombaton) ismét disznótoros hangulat költözik Palotabozsokra: a faluház udvarán rendezik meg a Palotabozsoki Disznótoros Fesztivált. A program délután 13 órakor a Palotabozsok–DSE 2020 bajnoki mérkőzéssel indul, majd pálinkakóstoló és kolbásztöltő verseny várja a résztvevőket. A zenéről a Millich Duó gondoskodik, este pedig közös vacsora és eredményhirdetés zárja a napot. Aki bírja még a tempót, az a Sextett zenekar bálján folytathatja az estét.