Malacod lesz, ha Palotabozsokra látogatsz!

Október 25-én (szombaton) ismét disznótoros hangulat költözik Palotabozsokra: a faluház udvarán rendezik meg a Palotabozsoki Disznótoros Fesztivált. A program délután 13 órakor a Palotabozsok–DSE 2020 bajnoki mérkőzéssel indul, majd pálinkakóstoló és kolbásztöltő verseny várja a résztvevőket. A zenéről a Millich Duó gondoskodik, este pedig közös vacsora és eredményhirdetés zárja a napot. Aki bírja még a tempót, az a Sextett zenekar bálján folytathatja az estét.

A belépő elővételben 2500 forint, a vacsorajegy 3000 forint. A szervezők szerint nemcsak a kolbász, de a hangulat is házias lesz – jó eséllyel ez a nap ismét a közösségről, a nevetésről és a jó ízekről szól majd Palotabozsokon.
 

 

 

