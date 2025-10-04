október 4., szombat

Ferenc névnap

12°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Benyújtható a kérelem

1 órája

Már ezen a településen is igényelhető a tűzifa

Címkék#nyomtatvány#Nagyharsány Község Önkormányzat#tűzifa

Október 31-ig nyújtható be kérelem szociális tüzelőanyag támogatásra Nagyharsány Község Önkormányzatához.

Tóth Viktória
Már ezen a településen is igényelhető a tűzifa

A jogosultság több feltételhez kötött: igényelhetik többek között azok, akik aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában vagy települési támogatásban (különösen lakhatási célú támogatás) részesülnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelnek. 

Támogatásra jogosultak továbbá a közfoglalkoztatottak, valamint azok a háztartások, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 130 ezer forintot. A kérelemhez jogosultsági igazolás szükséges, a nyomtatvány a hivatalban vehető át.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu