Már ezen a településen is igényelhető a tűzifa
Október 31-ig nyújtható be kérelem szociális tüzelőanyag támogatásra Nagyharsány Község Önkormányzatához.
A jogosultság több feltételhez kötött: igényelhetik többek között azok, akik aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában vagy települési támogatásban (különösen lakhatási célú támogatás) részesülnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelnek.
2025.10.01. 14:40
Szociális tüzelőanyag-támogatást igényelhetnek a lakosok
Támogatásra jogosultak továbbá a közfoglalkoztatottak, valamint azok a háztartások, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 130 ezer forintot. A kérelemhez jogosultsági igazolás szükséges, a nyomtatvány a hivatalban vehető át.
