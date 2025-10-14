október 14., kedd

Már készülnek a választásra a városházán

Címkék#Helyi Választási Iroda#szavazat#bizottság#választás

Pécs városának a Helyi Választási Irodája megkezdte a szavazatszámláló bizottsági tagok toborzását.

Bóka Máté Ciprián
Illusztráció

Azok a pécsi választópolgárok, akik aktívan szeretnének részt venni a választások lebonyolításában, 2026. január 15-ig jelentkezhetnek a feladatra. A jelentkezési nyomtatványt eredetben, aláírva kell benyújtani, postai úton vagy személyesen munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi Főosztályának Szervezési Csoportjához. A Helyi Választási Iroda munkatársai további tájékoztatást adnak a 72/533-928 és 72/533-943 telefonszámokon.

 A szavazatszámláló bizottságok tagjai kulcsszerepet játszanak a választások biztosításában: jelen vannak a szavazás napján, felügyelik a voksolás rendjét, részt vesznek a szavazatok számlálásában és a jegyzőkönyvek hitelesítésében.

 

